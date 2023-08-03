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Неизвестный взорвал гранату около Москва-Сити

Вооруженный мужчина взорвал гранату около Москва-Сити
По предварительным данным, пострадавших нет. Канал «112» утверждает, что граната была учебной, в префектуре предположили, что речь идет о петарде
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Неизвестный мужчина подорвал гранату в Красногвардейском проезде возле Москва-Сити, сообщают Mash и Baza. Информацию подтвердил источник «РЕН-ТВ».

Оба телеграм-канала сообщают, что мужчина скрылся. По информации Mash, он вооружен. Канал «112» также утверждает, что у мужчины с собой был пистолет, однако взорванную гранату он называет учебной.

Baza пишет, что мужчина поссорился с владельцем одного из припаркованных поблизости автомобилей. Взрывом от брошенной гранаты у машины выбило стекла.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве, обратился за комментарием в префектуру ЦАО.

В пресс-службе префектуры Центрального административного округа заявили «РИА Новости», что взорванный предмет, предположительно, был петардой. «В районе Москва-Сити неизвестный разбил окно припаркованного автомобиля и бросил в салон неустановленный предмет, предположительно, петарду, после чего раздался хлопок. Пострадавших нет», — заявили в пресс-службе агентству.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
При участии
Маргарита Овсянникова
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