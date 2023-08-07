Таможенники во Внуково задержали пассажира с золотой цепью весом 2 кг и стоимостью ₽9 млн

Во Внуково таможенники задержали мужчину с золотой цепью в 2 килограмма

Золотая цепь, изъятая у задержанного пассажира (Фото: customs_rf / Telegram)

Сотрудники таможни в московском аэропорту Внуково задержали пассажира с двухкилограммовой золотой цепью на шее, сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

В ведомстве рассказали, что 32-летний гражданин Армении, вылетавший в Турцию, привлек внимание таможенников, поскольку сильно волновался и был одет не по погоде. При опросе пассажир предъявил цепь из металла желтого цвета и заявил, что приобрел ее за 50 тыс. руб.

Таможенная экспертиза установила, что цепь на 99,9% состоит из золота 999 пробы. Ее стоимость оценивается в 9 млн руб. Вещь изъяли. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ФТС.

Пассажиру грозит до семи лет лишения свободы. По какой статье, не уточняется.

В конце июля таможенники во Внуково нашли в трусах гражданина Таджикистана 62 крупных бриллианта. Как объяснил прилетевший из ОАЭ пассажир, он — сотрудник крупной авиакомпании в этой стране, а в Москву прилетел навестить родственников. По его словам, эти товары он вез в подарок и стоят они не более $17 тыс.

Перед этим таможенники нашли в багаже мужчины 40 сертификатов GIA и IGI (ювелирные компании, которые выдают документы на бриллианты и их оценочную стоимость), а также 13 коробок с техникой Apple, Samsung и Sony.

Сотрудники службы предложили прилетевшему добровольно выдать контрабанду, но он сказал, что у него ее нет.

Таможенники возбудили уголовное дело. Нарушителя по решению суда заключили под стражу.