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Politico узнал, что в конгрессе могут запросить контроль средств для ВСУ

Politico: республиканцы в конгрессе США могут запросить контроль за средствами для Киева
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Военная операция на Украине

Республиканцы в конгрессе США могут потребовать ввести инспекторский контроль за средствами, которые выделили Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Белый дом и демократы в конгрессе предполагают, что спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти, будет настаивать на некотором сокращении средств, которые запрашивает для выделения Украине президент США Джо Байден. Маккарти может сделать это, чтобы чтобы «успокоить крайне правых» конгрессменов,

Республиканцы также могут потребовать назначить проверяющего, который будет ограждать направляемые Вашингтоном средства от коррупции на Украине. Один из членов Палаты представителей на условиях анонимности сказал Politico, что основная часть республиканцев с пониманием относится к предоставлению помощи Киеву, «но мы бросаем деньги на конфликт, который может длиться годами».

Администрация президента США Джо Байдена на прошлой неделе запросила у конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в стране 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности.

Сенат контролируют демократы, Палату представителей — республиканцы. Запрос должны поддержать обе палаты Конгресса.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на официальные данные, США после начала российской военной операции направили Украине $66,2 млрд в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи. По словам экспертов, это крупнейший объем поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране, по крайней мере со времен Второй мировой войны. В рамках "плана Маршалла" Штаты направили 16 европейским странам $150 млрд с поправкой на инфляцию за три года.

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В июне 44% сторонников Республиканской партии оценили направляемую Украине помощь как чрезмерную (плюс 4% с января), следовало из результатов опроса Pew Research Center. Это самый высокий показатель с конца февраля прошлого года. Только 14% сторонников Демократической партии согласны с таким мнением. А среди всех американцев с ним согласны чуть более четверти (28%) опрошенных.

Россия осуждает предоставление Западом помощи Украине. Москва начинала спецоперацию против «киевского режима», но сейчас «она уже продолжается, как фактически война между Россией и коллективным Западом», говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Теги
Конгресс США финансирование помощь республиканцы
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