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Лада Дэнс вышла на сцену впервые после ДТП

Певица Лада Дэнс впервые после ДТП вышла на сцену в Нижнем Новгороде

Певица Лада Дэнс впервые после ДТП вышла на сцену — она приняла участие в концерте на праздновании Дня города в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил «РИА Новости» директор артистки Сергей Пудовкин.

«Есть ответственность перед зрителем, да, был медицинский персонал, который контролировал это выступление, да, было сопровождение, я имею ввиду медицинское сопровождение. В том числе и обезболивающие препараты, которые позволили провести это выступление», — рассказал Пудовкин.

Лада Дэнс попала в ДТП 5 августа на трассе М-2 «Крым» в Московской области. В аварии столкнулись три автомобиля, в одном из них — такси — находилась артистка. В результате ДТП она получила сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника.

11 августа певица впервые вышла на связь после аварии. Она поблагодарила поклонников за поддержку и написала, что сейчас ей «морально сложно быть активной в Сети». «Я читаю и вижу ваши добрые слова, слова поддержки. Они дарят мне силы в этот сложный период. С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне», — добавила Дэнс.

На следующий день Пудовкин сообщил, что певице сделали повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Дэнс, по его словам, не могла самостоятельно разговаривать и ходить. При этом Пудовкин говорил, что певица, несмотря на проблемы со здоровьем, примет участие в ближайших запланированных выступлениях — концерте по случаю Дня города в Нижнем Новгороде 19 августа и сольном концерте в Ростове-на-Дону 8 сентября.

Теги
Лада Дэнс ДТП концерты певица выступление
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