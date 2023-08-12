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Лада Дэнс после аварии не смогла самостоятельно ходить и разговаривать

Директор Лады Дэнс заявил, что она не может разговаривать и самостоятельно ходить
Лада Дэнс
Лада Дэнс (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Певица и актриса Лада Дэнс (настоящая фамилия — Волкова), попавшая в начале августа в ДТП, пока не может разговаривать и самостоятельно ходить, заявил ТАСС ее директор Сергей Пудовкин.

«Сегодня ночью Ладе провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Там пока, к сожалению, есть проблемы. Она пока не может самостоятельно разговаривать», — сказал Пудовкин.

Он пообещал, что, когда Дэнс сможет, то обязательно запишет видеообращение к поклонникам.

5 августа Лада Дэнс попала в ДТП на трассе М-2 «Крым» в Московской области. В аварии столкнулись три автомобиля, в одном из них — такси — находилась артистка. В результате ДТП она получила сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника.

11 августа певица впервые вышла на связь после ДТП. Она поблагодарила поклонников за поддержку и написала, что сейчас ей «морально сложно быть активной в сети». «Я читаю и вижу ваши добрые слова, слова поддержки. Они дарят мне силы в этот сложный период. С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне», — добавила Дэнс.

В разговоре с РБК Пудовкин опроверг информацию об отмене ближайших выступлений певицы. По его словам, 19 августа она примет участие в концерте по случаю Дня города в Нижнем Новгороде, а 8 сентября даст сольный концерт в Ростове-на-Дону.

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