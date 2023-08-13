Лада Дэнс рассказала о своем состоянии после аварии и операции
Состояние певицы Лады Дэнс (настоящая фамилия — Волкова) стабилизировалось после аварии, врачи дают оптимистичные прогнозы. Об этом сообщила газете «Аргументы и Факты» сама артистка.
Дэнс сообщила, что ей стало проще разговаривать, но двигаться до сих пор сложно. Певица добавила, что для восстановления ей потребуется время.
5 августа Лада Дэнс попала в ДТП на трассе М-2 «Крым» в Московской области. В аварии столкнулись три автомобиля, в одном из них — такси — находилась артистка. В результате ДТП она получила сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника.
Через неделю, 11 августа, певица впервые вышла на связь после аварии. Она поблагодарила поклонников за поддержку и написала, что сейчас ей «морально сложно быть активной в сети». «Я читаю и вижу ваши добрые слова, слова поддержки. Они дарят мне силы в этот сложный период. С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне», — добавила Дэнс.
Накануне директор певицы Сергей Пудовкин сообщил, что ей сделали повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Тогда Лада Дэнс не могла самостоятельно разговаривать и ходить.
При этом 10 августа Пудовкин опроверг РБК информацию об отмене ближайших выступлений певицы. 19 августа Дэнс должна принять участие в концерте по случаю Дня города в Нижнем Новгороде, а 8 сентября дать сольный концерт в Ростове-на-Дону, говорил он.