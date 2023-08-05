Певица Лада Дэнс попала в ДТП

РЕН ТВ: певицу Ладу Дэнс увезли на скорой после ДТП в Подмосковье

Лада Дэнс (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Певица и актриса Лада Дэнс (настоящая фамилия — Волкова) попала в ДТП на трассе М-2 «Крым» в Московской области, сообщают РЕН ТВ и Mash.

Авария произошла на 51-м километре дороги М-2, рядом с подмосковным Подольском, пишет Mash. РЕН со ссылкой на источник указывает, там столкнулись три автомобиля, в одном из них — такси — находилась певица.

В результате ДТП она получила сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника, ее увезли на скорой с места происшествия, пишут Mash и РЕН.

В результате аварии на трассе М-2 «Крым» в районе Подольска пострадали четыре человека, их доставили в медучреждение, сообщает управление МВД по Московской области. Имена пострадавших ведомство не называет. «По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на две ранее столкнувшиеся автомашины, стоящие на проезжей части автодороги», — говорится в сообщении.

Ладе Дэнс — 56 лет. Она родилась в Калининграде, в конце 80-х выступала в группе «Женсовет», позднее начала сольную карьеру. Среди ее известных песен: «Девочка-ночь», «Аромат любви», «Один раз в год сады цветут» (кавер на оригинальную композицию Анны Герман). Всего в дискографии певицы семь альбомов, следует из информации на ее сайте.

Лада Дэнс сыграла одну из главных ролей в телесериале «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…», принимала участия в картинах «Мой личный враг (2005), «Путь» (2009) и «Смешанные чувства» (2014).