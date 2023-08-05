branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
Певица Лада Дэнс попала в ДТП Общество, 20:43
Остановиться, подумать, взлететь: роль современного искусства в жизни РБК Стиль и СберПервый, 20:39
Российская теннисистка в 38 лет выиграла турнир WTA Спорт, 20:38
Тульское правительство объяснило звуки взрывов пролетом военной авиации Политика, 20:31
Федун раскритиковал судейство в матче «Спартака» и «Рубина» Спорт, 20:26
Ксения Шойгу рассталась с фитнес-блогером Столяровым Общество, 20:08
Завершивший карьеру Буффон получил должность в сборной Италии Спорт, 20:06
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:54
В Варшаве заявили о попытке ЧВК «Вагнер» перейти польскую границу Политика, 19:35
«Спартак» впервые за 10 лет начал сезон РПЛ с трех побед подряд Спорт, 19:29
При сходе оползня в Грузии погибла россиянка Общество, 19:22
В нескольких регионах Украины прозвучали взрывы Политика, 19:17
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 19:15
МИД назвал терактом атаку Киева на танкер Sig и предупредил о наказании Политика, 19:08
Общество ,  
0 

Певица Лада Дэнс попала в ДТП

РЕН ТВ: певицу Ладу Дэнс увезли на скорой после ДТП в Подмосковье
Лада Дэнс
Лада Дэнс (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Певица и актриса Лада Дэнс (настоящая фамилия — Волкова) попала в ДТП на трассе М-2 «Крым» в Московской области, сообщают РЕН ТВ и Mash.

Авария произошла на 51-м километре дороги М-2, рядом с подмосковным Подольском, пишет Mash. РЕН со ссылкой на источник указывает, там столкнулись три автомобиля, в одном из них — такси — находилась певица.

В результате ДТП она получила сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника, ее увезли на скорой с места происшествия, пишут Mash и РЕН.

В результате аварии на трассе М-2 «Крым» в районе Подольска пострадали четыре человека, их доставили в медучреждение, сообщает управление МВД по Московской области. Имена пострадавших ведомство не называет. «По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на две ранее столкнувшиеся автомашины, стоящие на проезжей части автодороги», — говорится в сообщении.

Ладе Дэнс — 56 лет. Она родилась в Калининграде, в конце 80-х выступала в группе «Женсовет», позднее начала сольную карьеру. Среди ее известных песен: «Девочка-ночь», «Аромат любви», «Один раз в год сады цветут» (кавер на оригинальную композицию Анны Герман). Всего в дискографии певицы семь альбомов, следует из информации на ее сайте.

Лада Дэнс сыграла одну из главных ролей в телесериале «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…», принимала участия в картинах «Мой личный враг (2005), «Путь» (2009) и «Смешанные чувства» (2014).

Читайте на РБК Pro
Как общаться с людьми, чей мозг работает по-другому
Провальная мода: чем опасен синдром «блестящего объекта»
Жара и никакой конфиденциальности: как собрать команду в Центральной Азии
Модные дома Италии переходят иностранным владельцам. Что это меняет
Теги
ДТП М-2 «Крым» Подольск Московская область
Материалы по теме
Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в ДТП
Общество
В Волгограде священник попал в ДТП и пригрозил перейти в ислам
Общество
Певица Слава сообщила, что «сбежала из больницы»
Общество