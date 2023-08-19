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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове закрасили мурал с изображением Есенина

В Харькове закрасили мурал с изображением поэта Сергея Есенина
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Военная операция на Украине

В Харькове закрасили мурал с изображением поэта Сергея Есенина, расположенный на одноименной улице. Об этом сообщает «Суспiльне» со ссылкой на руководителя организации «Деколонизация. Украина» Вадима Позднякова.

«Мурал с российским поэтом Есениным подпадает под действие новопринятого закона о деколонизации, то есть его надо закрашивать. Мы обращались в администрацию Шевченковского района, они сказали, что у них нет на это денег. Нет денег? Хорошо. Мы связались с компанией, которая давала краску на этот прекрасный мурал, они дали краску закрасить его», — рассказал Поздняков. По его мнению, «каждый памятник, мурал русскому художнику, поэту, писателю — это маркер "русского мира"», поэтому, считает Поздняков, их нужно убирать.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О деколонизации топонимии» в апреле. Документ запрещает присваивать объектам на территории Украины названия, связанные с российскими достопримечательностями, людьми, памятными, историческими и культурными местами, городами, датами и событиями.

Активисты движения «Декоммунизация. Украина» направили обращение в администрацию Шевченского района с просьбой убрать мурал в январе, пишет Kharkiv Today. Власти отказались закрашивать мурал, объяснив это тем, что пока занимаются выполнением срочных работ по аварийному восстановлению водоснабжения, электро- и теплоснабжения для обеспечения жизнедеятельности города. «Вопрос, поднятый в Вашем обращении, может быть рассмотрен после определения приоритетных работ на 2023 год в рамках соответствующего финансирования», — ответили активистам в администрации.

С началом российской военной операции на Украине активизировались снос памятников и переименование улиц, которые имеют отношение к России и СССР. Так, в нескольких городах, например, в Полтаве, демонтировали памятники поэту Александру Пушкину. В Харькове в январе снесли памятник советскому писателю, автору романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому.

Теги
Харьков поэт Сергей Есенин
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