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В Тюменской области в ДТП погибли трое детей и их родители

В Тюменской области в ДТП с двумя машинами погибли трое детей и их родители

Семья из семи человек попала в аварию в Тюменской области, супруги и трое их дочерей погибли, двое мальчиков попали в больницу. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем телеграм-канале.

Авария произошла на 241 км федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. По данным Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля марки Infiniti, который ехал из Тобольска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Volvo с полуприцепом.

В Infiniti ехала семья из семи человек. 32-летний водитель, его 38-летняя супруга и трое дочерей в возрасте семи, девяти и 14 лет погибли. Двое сыновей — трех и 11 лет — госпитализированы в больницу.

В Забайкальском крае на трассе Чита — Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка в ДТП погибли двое взрослых и два ребенка. Столкнулись два автомобиля: 28-летний водитель «Лансера» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Хонда».

Шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших были дети. По данным МВД, все несовершеннолетние пассажиры перевозились в автомобиле «Хонда» без детских удерживающих устройств. Предполагаемый виновник аварии не пострадал.

Теги
Тюменская область ДТП погибшие Дети
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