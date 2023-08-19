branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
Тестовый турнир к Олимпиаде в Париже вновь отменили из-за качества воды Спорт, 15:19
Захарян прошел медосмотр для перехода в «Реал Сосьедад» Спорт, 15:17
Минобороны заявило об ударе по складу боеприпасов в Хмельницкой области Политика, 15:14
Минобороны сообщило об отражении атаки дронов на Москву Политика, 15:08
На юго-западе Москвы произошел пожар в Центре акушерства им. Кулакова Общество, 14:59
Министры здравоохранения G20 не согласовали заявление из-за Украины Политика, 14:47
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 14:45
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Умер народный артист России Игорь Ясулович Общество, 14:26
Силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду Политика, 14:17
Глава СБУ рассказал, что лично спланировал теракт на Крымском мосту Политика, 14:16
Rheinmetall назвал сроки начала техобслуживания танков на Украине Политика, 14:01
Из московского ТЦ «Пролетарский» эвакуировали 2,5 тыс. человек Общество, 13:54
«Луна-25» обнаружила удар микрометеорита у поверхности Луны Технологии и медиа, 13:52
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 13:38
Военная операция на Украине ,  
0 

Силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду

Губернатор Гладков: силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду, разрушений нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Российская система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, на подлете к городу сбита «воздушная цель», сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности, а также введенный президентом режим среднего реагирования. Регион граничит с Харьковской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ.

17 августа об уничтожении украинского ударного дрона над Белгородской областью сообщало Минобороны. Разрушений и пострадавших в результате той атаки также не было. Ведомство не уточнило точное место, где был сбит беспилотник.

До этого Минобороны сообщало о сбитых над Белгородской областью украинских дронах 14 августа. Дроны обнаружили и уничтожили системы ПВО, никто не пострадал.

Силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду
Силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду

 

Читайте на РБК Pro
Чек-лист для руководителя при заморозке или завершении IT-проекта
Россия заключила СИДН с Оманом. Какие налоги не придется платить дважды
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Теги
ПВО ракета Белгородская область Белгород Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Белгородской области сбили беспилотник
Политика
Минобороны сообщило о попытке теракта с применением дрона под Белгородом
Политика
Силы ПВО сбили беспилотник над белгородским селом Никольское
Политика