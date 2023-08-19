Губернатор Гладков: силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду, разрушений нет

Силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду

Фото: Google Maps

Российская система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, на подлете к городу сбита «воздушная цель», сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности, а также введенный президентом режим среднего реагирования. Регион граничит с Харьковской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ.

17 августа об уничтожении украинского ударного дрона над Белгородской областью сообщало Минобороны. Разрушений и пострадавших в результате той атаки также не было. Ведомство не уточнило точное место, где был сбит беспилотник.

До этого Минобороны сообщало о сбитых над Белгородской областью украинских дронах 14 августа. Дроны обнаружили и уничтожили системы ПВО, никто не пострадал.