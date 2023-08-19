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В Анкаре заявили о продолжающемся обсуждении визита Путина

Советник Эрдогана: Москва и Анкара продолжают обсуждать подготовку визита Путина в Турцию
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Анкара и Москва ведут обсуждение возможного визита президента России Владимира Путина в Турцию. Об этом заявил первый советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч, передает Hürriyet.

О готовящемся визите Путина в Турцию Эрдоган сообщил в июле. В Кремле говорили, что его точная дата пока неизвестна. 2 августа президенты провели телефонный разговор, во время которого в том числе договорились о визите Путина, сообщала канцелярия турецкого президента. Позже газета Hurriyet написала, что визит Путина может состояться в последнюю неделю августа.

Одной из тем потенциальных очных переговоров Эрдогана и Путина может стать зерновая сделка.

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Турция Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган официальный визит
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

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