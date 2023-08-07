Hurriyet назвала возможные сроки визита Путина в Турцию

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Визит президента России Владимира Путина в Турцию ожидается на последней неделе августа, сообщила газета Hurriyet, не уточняя источники этой информации.

После этого Эрдоган отправится в США, где будет участвовать в заседании Генассамблеи ООН и может встретиться с американским президентом Джо Байденом, отмечает издание.

Ранее дипломатические источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что одной из тем потенциальных очных переговоров Эрдогана и Путина может стать зерновая сделка, подходы к которой Анкара готова поменять.

Турецкая сторона подготовила ряд конкретных вариантов по совместному с Россией обеспечению продовольствием нуждающихся стран и сейчас обсуждает их с Москвой, отмечали агентства.

О готовящемся визите Путина в Турцию Эрдоган сообщил в июле. В Кремле говорили, что его точная дата пока неизвестна. 2 августа президенты провели телефонный разговор, во время которого в том числе договорились о визите Путина, сообщала канцелярия турецкого президента.

