В Германии заявили о необходимости новых кадров офицеров ВСУ из-за потерь

Украине необходимы новые сержанты и лейтенанты, поскольку за полтора года конфликта страна столкнулась с большими потерями. Об этом заявил генерал Бундесвера Андреас Марлоу во время визита на базу подготовки украинских солдат в Клитце (Германия).

«Профессиональные солдаты ведут эту войну уже полтора года, и многие погибли или были ранены — поэтому им нужен свежий запас военачальников», — приводит слова Марлоу агентство Reuters.

Среди прочего, украинские военные обучаются эксплуатации западной военной техники. В Великобритании они учатся управлять самолетами F-16, а в Германии ездить на танках Leopard. Кроме того, ВСУ уже завершают обучение на американских танках Abrams.

По данным российского Минобороны на 4 августа, потери ВСУ в ходе начавшегося в июне контрнаступления составили свыше 43 тыс. военнослужащих.