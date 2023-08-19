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BI узнал, что украинские военные завершают обучение на Abrams в Германии

BI: ВСУ завершают обучение на Abrams в Германии, но на Украину пока не вернутся
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Военная операция на Украине

Обучение управлению американскими танками M1 Abrams в Германии для украинских военных подходит к концу, но власти Украины хотят, чтобы они оставались в стране до тех пор, пока тяжелая бронетехника не будет готова к передаче Киеву. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на чиновника в армии США.

«По просьбе Украины, солдаты будут поддерживать свои навыки управления и технического обслуживания до тех пор, пока 31 танк, который США обязались отремонтировать и доставить на Украину к осени, не будет готов», — сказал собеседник издания.

США планируют отправить на Украину 31 танк Abrams. Это равноценно одному танковому батальону ВСУ. Вашингтон поставит Киеву более старые модели Abrams — M1A1 вместо более современной версии М1A2. Планируется, что они прибудут в Германию, где будут отремонтированы и модифицированы (например, с них снимут секретную броню из обедненного урана), а затем попадут на Украину. Поставки более новых танков заняли бы больше времени.

В начале августа стало известно, что США одобрили поставку первой партии танков. При этом тренировки украинских военных для управления танком начались уже в мае.

Москва выступает против отправки Киеву тяжелой техники и иного вооружения. Кремль считает, что это ведет к дальнейшей эскалации конфликта. 

Теги
Украина Abrams ВСУ Военная операция на Украине США Германия
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