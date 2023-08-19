В Буркина-Фасо не появится российской военной базы

Глава Минобороны Буркина-Фасо: речи о строительстве российской военной базы в стране нет

В Буркина-Фасо не планируется создавать российскую военную базу. Это следует из интервью «РИА Новости» министра обороны и по делам ветеранов африканской страны Кассум Кулибали.

По мнению Кулибали, создание базы не решит проблему терроризма в стране. «Речь идет не о приглашении иностранных войск или создании баз», — сказал он.

Для успешной борьбы с терроризмом, считает министр, необходимо вооружение. Он отметил, что Буркина-Фасо уже закупает вооружение в России «по хорошей цене».

«Какое именно оборудование, я вам не скажу, но заказы уже есть, это точно. Мы постараемся и дальше двигаться в этом направлении. У нас есть оборудование, купленное по хорошей цене и с гарантией послепродажного обслуживания, чтобы мы могли использовать его как можно дольше», — сказал Кулибали.

В сентябре прошлого года в Буркина-Фасо произошел военный переворот, к власти пришел командир спецназа отряда «Кобра» Ибрагим Траоре. По мнению западных исследователей, осуществить переворот помогли бойцы ЧВК «Вагнер», передает BBC.

Буркина-Фасо и Мали — единственные африканские государства, которые открыто поддержали переворот в Нигере в конце июля. Власти двух стран разместили боевые самолеты и вертолеты для реагирования «на любую агрессию против Нигера».

При этом государства ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских стран) осудили действия мятежников и потребовали восстановить конституционный порядок в Нигере. 30 июля сообщество пригрозило военной интервенцией в Нигер в случае невыполнения требований в течение недели, однако после истечения этого срока вмешательства не последовало.