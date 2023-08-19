Сальдо: разговоры о контроле ВСУ над островами на Днепре необоснованны

Сальдо назвал необоснованными разговоры о контроле ВСУ островов на Днепре

Говорить об украинском контроле над какими-либо островами на Днепре — необоснованно, заявил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«На островах в дельте Днепра фиксируются действия ДРГ противника, им противодействуют наши специально подготовленные бойцы. <...> В этих обстоятельствах говорить о том, что враг осуществляет контроль над какими-то из островов, необоснованно», — сказал Сальдо.

Сальдо отметил, что на островах ведется вооруженное противостояние «в специфических условиях местности, изрезанной водными протоками и густо поросшей труднопроходимой растительностью».

Врио губернатора с конца июня регулярно сообщает о попытках ВСУ высадиться и закрепиться у Антоновского моста. По его утверждению, каждый раз это заканчивается неудачей. Антоновский мост через Днепр соединяет пригород Херсона Антоновку на правом берегу (подконтролен Украине) с городом Алешки на левом (контролируется Россией).

8 августа Сальдо сообщал, что украинская армия попыталась высадить десант с двух катеров на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря, которое удерживают российские войска. Высадку пресекли.

18 августа Сальдо заявил, что российские военные уничтожили всех бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окрестностях Казачьих Лагерей. Он добавил, что украинские военные продолжают обстреливать село, и хотя обстановка там «остается сложной», российские военные ее полностью контролируют.