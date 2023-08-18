Сальдо заявил о полной зачистке территории у села Казачьи Лагери

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Российские военные уничтожили всех бойцов ВСУ в окрестностях села Казачьи Лагери в Херсонской области, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

«Штурмовые подразделения группировки российских войск «Днепр» полностью зачистили от боевиков киевского режима местность на левом берегу Днепра у села Казачьи Лагери Алешкинского округа Херсонской области», — написал он.

Сальдо добавил, что украинские военные продолжают обстреливать село. «Обстановка там остается сложной, но полностью контролируемой российскими военными», — заявил он.

На прошлой неделе Сальдо рассказал, что украинские военные попытались высадить десант с двух катеров возле Казачьих Лагерей. По его словам, группировка «Днепр» потопила лодки при попытке причалить, оказавшихся в воде бойцов ВСУ уничтожили. «Попытка высадки пресечена, боевиков противника в районе Казачьих Лагерей нет. Левый берег находится под надежной защитой российских войск. Все, кто попытается высадиться, будут уничтожены», — заявил Сальдо.

Село Казачьи Лагери находится примерно в 35 км от Антоновского моста через Днепр, который соединяет пригород Херсона Антоновку на правом берегу (подконтролен Украине) с городом Алешки на левом (контролируется Россией).

Сальдо с конца июня регулярно сообщает о попытках ВСУ закрепиться у Антоновского моста. По его утверждению, каждый раз это заканчивается неудачей.

«Территория, где мост соединяется с сушей, от них (бойцов ВСУ. — РБК) зачищена. Это самый важный в тактическом отношении участок, только оттуда можно развить наступление вглубь побережья», — так Сальдо в середине июля объяснял важность этого участка местности.