МИД Абхазии: более 110 млрд Россия передала в рамках помощи республике с 2008 года

МИД Абхазии заявил о ₽110 млрд помощи от России за 15 лет

Более 110 млрд руб. получила Абхазия от России с 2008 года в рамках межгосударственной поддержки. Об этом заявил министр иностранных дел республики Инал Арзинба на встрече со студентами на платформе «Будущее Абхазии».

«С 2008 года в рамках межгосударственной помощи в Республику Абхазия из Российской Федерации поступило более 110 млрд руб. Из них примерно 30 млрд руб. — это инвестиционная программа, так называемые бюджетные инвестиции. Еще 40 млрд руб. — это заработные платы. В межбюджетные отношения не входят пенсионные выплаты — это еще 40 млрд», — рассказал министр.

Он добавил, что в рамках пенсионной поддержки Абхазия получает от России около 4 млрд руб. в год, и в июле 24 400 граждан республики получили российские пенсионные выплаты. «Это примерно 300 млн руб. в месяц. Напомню, что абхазская пенсия базово составляет 500 руб.», — уточнил Ардзинба.

В 2023 году Россия ратифицировала соглашение с Абхазией по вопросам двойного гражданства: в документе говорится, что граждане каждой из стран могут принимать гражданство другой страны — участницы соглашения без отказа от имеющегося гражданства. Всем совершеннолетним гражданам Абхазии, которые имели этот статус на 26 августа 2008 года, Россия предоставила право принятия в свое гражданство в упрощенном порядке.

В августе 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Президентом тогда был Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что, принимая это решение, Москва учитывала «волеизъявление осетинского и абхазского народов. «Россия призывает другие государства последовать ее примеру. Это нелегкий выбор, но это единственная возможность сохранить жизни людей», — заявил тогда Медведев.

Грузия не признает Абхазию и Южную Осетию и считает данные территории оккупированными Россией.