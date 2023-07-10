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Во время ливней в Абхазии пропала туристка из России

В Абхазии пропала унесенная течением реки во время ливней туристка из Москвы
Река Бзыбь
Река Бзыбь (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Абхазские спасатели ищут пропавшую туристку из Москвы, сообщает Sputnik со ссылкой на главу МЧС Абхазии Льва Квицинию.

По данным ведомства, женщина отдыхала с мужем в селе Агараки Гудаутского района. Очевидцы рассказали, что ее унесло течением реки Бзыбь во время ливней.

Сильные ливни обрушились на Черноморское побережье в выходные.

За сутки сотрудники МЧС Абхазии спасли более 30 туристов в трех районах республики, пишет Sochi1.ru. В Гудаутском районе спасатели эвакуировали 19 человек из летнего лагеря в селе Мюссера, который был смыт сильным потоком воды.

Ранее 10 июля министр туризма Абхазии Теймураз Хишба рекомендовал для безопасности жителей и гостей страны закрыть все пляжи из-за непогоды — в выходные на Абхазию обрушились проливные дожди. В республике затопило Гагру и Пицунду, было подтоплено более 700 жилых домов. Также пострадали магазины и кафе, из-за затопления распределительных подстанций в некоторые населенные пункты Гагрского района и в город Пицунда прекратили подачу электроэнергии.

Также водой смыло более 200 м железнодорожного пути на перегоне Бзыбь — Гагра, из-за чего Абхазская железная дорога приостановила движение поездов. МЧС республики рекомендовало воздержаться от поездок в Гагрский район.

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Теги
Абхазия наводнение российские туристы пропажа туристов ливни
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