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Путин внес в Госдуму законопроект о двойном гражданстве с Абхазией

Путин внес в Госдуму законопроект о двойном гражданстве с Абхазией
Соглашение о двойном гражданстве с еще одной бывшей частью Грузии — Южной Осетией — было ратифицировано и подписано президентом России в мае 2022 года
Вид на Сухуми
Вид на Сухуми (Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости)

Президент Владимир Путин внес в нижнюю палату российского парламента законопроект о ратификации соглашения с Абхазией по вопросам двойного гражданства. Документ опубликован в законодательной базе Государственной думы.

В соглашении говорится, что граждане каждой из стран могут принимать гражданство другой страны — участницы соглашения без отказа от имеющегося гражданства.

Всем совершеннолетним гражданам Абхазии, которые имели этот статус на 26 августа 2008 года, Россия предоставляет право принятия в свое гражданство в упрощенном порядке.

В соглашении также урегулированы вопросы гражданства детей. При этом лица, имеющие двойное гражданство Абхазии и России, пользуются социальными льготами той страны, в которой постоянно проживают.

Такой же порядок касается прохождения военной службы — имеющие двойное гражданство призываются в армию страны проживания.

На территории третьих стран обладатели двойного гражданства России и Абхазии могут пользоваться покровительством любой из этих стран по собственному выбору.

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Соглашение было подписано 27 сентября 2022 года.

В мае 2022 года Госдума ратифицировала, а Путин подписал соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией. Соглашение вступит в силу после обмена ратификационными грамотами и будет действовать в течение пяти лет. Затем оно станет автоматически продлеваться на тот же срок, пока одна из сторон письменно не уведомит вторую, что хочет прекратить его действие. Это необходимо сделать не позднее, чем за полгода до истечения очередного срока действия документа.

В августе 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Президентом тогда был Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что, принимая это решение, Москва учитывала «волеизъявление осетинского и абхазского народов. «Россия призывает другие государства последовать ее примеру. Это нелегкий выбор, но это единственная возможность сохранить жизни людей», — заявил тогда Медведев.

Грузия не признает Абхазию и Южную Осетию и считает данные территории оккупированными. В мае Путин разрешил возобновить прямое авиасообщение между Россией и Грузией, а также отменил визовый режим для граждан Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала данное решение, в правительстве Грузии его, напротив, поддержали.

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Владимир Путин двойное гражданство Абхазия
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