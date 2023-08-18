Фото: СК России по Тюменской области

В Тюменской области 13 детей отравились парами хлора в бассейне, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

В прокуратуре Тюменской области уточнили, что дети почувствовали недомогание после купания в бассейне на базе отдыха. Где именно, не уточняется. Троих из 13 детей — 2012, 2015 и 2016 года рождения — госпитализировали.

Следственный комитет сообщил, что дети отравились парами хлора во время посещения бассейна частного горячего источника. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). Максимальное наказание — два года лишения свободы.

17 августа парами хлора отравились 14 детей и семь взрослых, посетивших бассейн в Сочи. Они почувствовали удушье и недомогание, десять человек госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Роспотребнадзор сообщил, что вода в бассейне не соответствует гигиеническим нормам. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.