Прокуратура проведет проверку из-за отравления детей в санатории Сочи

В санатории «Аврора» в Сочи десять человек из группы прибывших из Москвы спортсменов отравились парами хлора, их госпитализировали в состоянии средней тяжести, сейчас угрозы для жизни нет. Прокуратура проводит проверку

В санатории Лазаревского района Сочи дети отравились парами хлора после посещения бассейна, сообщает прокуратура Краснодарского края. Ведомство организовало проверку.

Подростки после посещения бассейна почувствовали удушье и недомогание, их госпитализировали в состоянии средней тяжести, диагностировав отравление парами хлора. На данный момент их жизни ничего не угрожает, отметили в прокуратуре.

«Прокуратурой района с привлечением специалистов Роспотребнадзора незамедлительно организованы проверочные мероприятия, взяты пробы воды, анализ которой позволит установить причины случившегося. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, дана оценка действиям должностных лиц санатория», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что скорая помощь увезла в больницу десять человек из группы прибывших из Москвы спортсменов.

«В санаторий «Аврора» Лазаревского района из Москвы прибыла группа спортсменов: 14 детей и 7 сопровождающих тренеров. Они посетили сауну и бассейн. После чего пожаловались на кашель, недомогание и слабость», — сообщил представитель Роспотребнадзора «Интерфаксу».

Сотрудники ведомства собрали пробы воды из двух бассейнов и отправили информацию о произошедшем в прокуратуру региона, добавил он.