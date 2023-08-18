Роспотребнадзор: вода в бассейне в Сочи, где отравились дети, не соответствует нормам

В Сочи выявили нарушения в бассейне, где отравились дети

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Вода в бассейне санатория в Сочи, после посещения которого за медицинской помощью обратились более 20 человек, не соответствует гигиеническим нормам. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Надежда Перякина.

«Были отобраны пробы воды бассейна: из четырех исследованных проб две пробы не соответствовали по гигиеническим нормативам, по результатам будут приняты меры», — рассказала Перякина.

За медицинской помощью после посещения сочинского бассейна обратилась группа спортсменов из Москвы — 14 детей и семь сопровождающих взрослых. Самочувствие пострадавших медики оценивают как удовлетворительное, сообщила Перякина.

В прокуратуре Краснодарского края рассказывали, что после посещения бассейна пострадавшие почувствовали удушье и недомогание, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. По данным ведомства, они отравились парами хлора. В больницу попали десять человек.

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах.