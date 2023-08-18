США продлили особый статус для украинских беженцев

США продлили на 1,5 года статус «временно защищенных лиц» для беженцев с Украины

Фото: Patrick Pleul / ZB / Global Look Press

Министерство внутренней безопасности США на полтора года продлило статус «временно защищенных лиц» для украинских беженцев, следует из пресс-релиза ведомства.

Он будет действовать до 19 апреля 2025 года «в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом на территории Украины».

По данным ведомства, около 26 тыс. беженцев смогут продлить временный защитный статус и еще 166,7 тыс. человек — получить его. Такая возможность предоставлена не только гражданам Украины, но и лицам без гражданства, которые проживали на ее территории.

Министерство также разрешило студентам-неиммигрантам, которые приехали в США по студенческой визе и имеют гражданство Украины, запросить разрешение работать больше часов, чем предусмотрено их визой, и сократить учебную нагрузку.

Статус «временно защищенных лиц» был предоставлен украинцам в апреле 2022 года. Он позволяет получить разрешение на работу и временный вид на жительство.

Подавляющее большинство беженцев с Украины сейчас находятся в Европе. В июле Немецкий институт экономических исследований выяснил, что около 44% украинских беженцев, находящихся в Германии, заявили о намерении остаться в стране либо на несколько лет, либо даже навсегда. Их количество значительно выросло за последнее время: в августе—октябре 2022 года таких было 39%.

Так, остаться в Германии навсегда хотели бы 29% опрошенных (по сравнению с 27% ранее), а остаться «на пару лет» — 15% (против 12% ранее). До завершения боевых действий намерены оставаться в ФРГ 31% опрошенных (против 33% ранее), не определились с ответом еще 23% (против 26% ранее).

Как отмечает Bloomberg, Германия в прошлом году приняла более 1 млн украинских беженцев, что превышает показатели любой европейской страны (за исключением России. — РБК). «Большинство из них были женщинами или детьми, что создавало уникальные препятствия для полномасштабной интеграции в рынок труда», — пишут авторы статьи.