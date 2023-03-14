США продлят статус беженца прибывшим в страну через Мексику украинцам

Администрация США продлит действие гуманитарного статуса, который позволяет получать медицинскую страховку и талоны на питание украинским беженцам, прибывшим в страну в 2022 году через границу с Мексикой. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США.

В ведомстве уточнили, что в начале 2022 года в США через Мексику въехало порядка 25 тыс. украинских беженцев. Соответствующий статус им предоставили на год, однако теперь разрешили продлить. На сколько будет увеличен срок действия, в министерстве не пояснили.

О том, что американские пограничники массово пропускают украинцев через границу с Мексикой, агентство писало в марте 2022 года. C тех пор в США прибыло порядка 300 тыс. украинских беженцев, передает CNN. По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, на территории США может находиться до 300 тыс. покинувших Украину.

Большая часть украинских беженцев находится в России и странах Европы. Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди призывалевропейские государства готовиться к приему новой волны беженцев с Украины. Количество выезжающих за пределы страны может вырасти на фоне очередного витка эскалации, говорил он. При этом вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуйца подчеркивала, что многие украинские беженцы не вернутся на родину и останутся в странах Европы после окончания боевых действий из-за разрушения домов и утраты рабочих мест.