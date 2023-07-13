Почти половина украинских беженцев заявили о желании остаться в Германии

Почти половина украинских беженцев хотели бы остаться в Германии, следует из опроса Немецкого института экономических исследований. По данным Bloomberg, многие украинцы уже успешно интегрировались в немецкий рынок труда

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Около 44% украинских беженцев, находящихся в настоящее время в Германии, заявили, что намерены остаться в стране либо на несколько лет, либо даже навсегда — по сравнению с 39% в предыдущем опросе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Немецкого института экономических исследований (DIW).

В опросе института, проведенном в январе-марте 2023 года, приняли участие 7 тыс. украинских беженцев. Предыдущий опрос был проведен в августе-октябре 2022 года.

Так, остаться в Германии навсегда хотели бы 29% опрошенных (по сравнению с 27% ранее), а остаться «на пару сел» — 15% (против 12% ранее). До завершения боевых действий в ФРГ намерены оставаться 31% опрошенных (против 33% ранее), не определились с ответом еще 23% (против 26% ранее).

Как отмечает Bloomberg, Германия в прошлом году приняла более 1 млн украинских беженцев, что превышает показатели любой европейской страны (за исключением России. — РБК). «Большинство из них были женщинами или детьми, что создавало уникальные препятствия для полномасштабной интеграции в рынок труда», — пишут авторы статьи.

По данным агентства, которое ссылается на исследования профильных институтов, только 6 из 10 детей беженцев в возрасте 3-6 лет посещали детский сад. В то же время многие украинцы успешно интегрировались в немецкий рынок труда, о чем свидетельствует рекордно низкий уровень безработицы, отмечает Bloomberg.

По данным Федеральная служба статистики Германии (Destatis), население страны в 2022 году выросло 1,3% (1,12 млн человек) после прироста в 0,1% (82 тыс. человек) годом ранее. Bloomberg отмечает, что это рекордный прирост после объединения восточной и западной частей государства (ГДР и ФРГ) в 1990 году. Тогда население ФРГ увеличилось с 62,7 млн в 1989 году до 79,8 млн в 1990-м.

Служба статистики связала скачок численности населения в этом году с увеличением количества иммигрантов (1,45 млн против 329 тыс. годом ранее), в основном из-за украинских беженцев.

Всего, по данным Destatis, на конец прошлого года в Германии проживали порядка 84,4 млн человек, в том числе 12,3 млн иностранцев. Из них большинство имели турецкое (1,34 млн), украинское (1,05 млн) или сирийское (883 тыс.) гражданство. Наибольший прирост показало население с украинским гражданством — 915 тыс. человек. Количество украинцев, проживающих в Германии, за прошлый год увеличилось более чем в шесть раз, отмечает служба статистики.

Согласно данным ООН, Германия приняла почти половину беженцев с Украины в Европе после начала российской военной операции. Так, к 11 июля в страну прибыли 1 млн 76 тыс. украинских беженцев. В общей сложности европейские государства приняли более 2,5 млн уехавших с территории Украины.