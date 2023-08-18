Марсоход помог ученым узнать о сокращении продолжительности дня на Марсе

Фото: JPL-Caltech / ASU / MSSS / NASA

Продолжительность дня на Марсе становится короче с каждым годом. К такому выводу пришли ученые NASA, изучив данные, которые ранее передал на Землю марсоход InSight. Результаты исследования, по итога которого ученые пришли к выводу, что вращение планеты медленно ускоряется, были опубликованы в журнале Nature.

«Мы находим доказательства медленного возрастания скорости вращения Марса», — говорится в публикации.

Скорость вращения планеты увеличивается примерно на 4 угловые миллисекунды в год. Это означает, что каждый год марсианские сутки становятся короче на долю миллисекунды, объяснили в пресс-службе NASA Mars Exploration.

Марсианские сутки немного длиннее, чем земные: их средняя продолжительность составляет 24 часа 37 минут и 22 секунды.

Ученые пока не установили, с чем связан этот процесс. Исследователи предполагают, что скорость может увеличиваться в результате накопления льда на полюсах планеты. Они также не исключают, что это связано с процессом таяния льда, из-за которого массивы суши, ранее скрытые подо льдами, постепенно поднимаются (послеледниковый отскок). «Изменение массы планеты может привести к тому, что она немного ускорится, подобно фигуристу, который вращается с вытянутыми руками, а затем прижимает их к телу», — говорится в комментарии NASA.

NASA запустило ракету с посадочным модулем Mars InSight в мае 2018 года. В ноябре того же года модуль совершил посадку на Марс. InSight проработал на планете четыре года, прежде чем разрядился в декабре 2022 года.

InSight был первым аппаратом, целью которого был сбор информации для изучения недр Марса. Космический модуль занимался сейсмическими исследованиями. С его помощью ученые получили подробные сведения о внутренних слоях Марса, его жидком ядре, погоде, землетрясениях и изменчивых остатках его в основном исчезнувшего магнитного поля.