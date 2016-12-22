Космический модуль InSight совершил посадку на Марс

Зонд NASA долетел до Марса за шесть месяцев, преодолев 548 млн км. Спустя несколько минут после посадки модуль, продолжительность работы которого составит один марсианский год, передал первое изображение с поверхности планеты

Фото: Mike Blake / Reuters

Посадочный модуль автоматической станции InSight совершил посадку на планете Марс. Об этом сообщается на сайте Американского аэрокосмического агентства (NASA).

По его данным, космический зонд приземлился в районе нагорья Элизий. Посадка произошла в 14:54 по времени Восточного побережья США (22:54 мск). «В ближайшие часы инженеры будут проверять состояние космического корабля», — говорится в сообщении.

Спустя семь минут после посадки аппарат передал первое изображение с поверхности Марса. На нем видны мелкие частицы марсианской пыли.

Как отмечает Reuters, путь посадочного модуля с Земли до Марса составил шесть месяцев. Зонд преодолел расстояние в 548 млн км, стартовав из Калифорнии в мае текущего года.

InSight проведет на поверхности Марса 24 месяца (примерно один марсианский год). В его задачи входит сейсмические и температурные измерения, результаты которых помогут узнать человечеству, как сформировался Марс, а также другие планеты внутри солнечной системы.​

Район нагорья Элизий был выбран для посадки зонда, так как он представляет из себя ровный участок поверхности Марса. В районе, который расположен в 4 градусах к северу от экватора планеты, находятся несколько вулканов — гора Элизий, купол Гекаты и купол Альбор. Также там есть глубокие впадины — борозда Элизий, борозда Цербер и борозда Гефеста.

В июне марсоход Curiosity обнаружил в горных породах Марса молекулы органических соединений неизвестного происхождения. Молекулы были найдены в образцах породы, возраст которых превышает 3 млрд лет.

Тогда в NASA рассказали, что марсоход пробурил верхние 5 см скалы для того, чтобы собрать материал и передать его на анализ. Концентрация органического углерода в образцах оказалась в 100 раз больше, чем в образцах, которые ранее находили на поверхности Марса.