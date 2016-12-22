ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,05 66,13 EUR Нал. 77,19 75,15 USD Бирж. 67,10 +0,91 EUR Бирж. 75,99 +0,94 USD ЦБ. 66,51 +0,84 EUR ЦБ. 75,57 +0,63 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 3759,40 -343,80 IMOEX 2308,50 -1,47% RTSI 1084,17 -2,64% Brent 60,77 +3,35% DJIA 24638,47 +1,45% Nasdaq 7079,29 +2,02%
Космический модуль InSight совершил посадку на Марс
Лента новостей
СМИ узнали о новой возможной причине затопления плавдока с «Кузнецовым» 26 ноя, 23:54, Политика Рада отказалась перенести дату выборов из-за введения военного положения 26 ноя, 23:42, Политика Трамп отреагировал на конфликт России и Украины в Керченском проливе 26 ноя, 23:18, Политика Киев заявил об атаке российским Су-30 кораблей в Керченском проливе 26 ноя, 22:50, Политика Грузовик, комбайн, подлодка: как снимают погони в кино 26 ноя, 22:41, РБК и Toyo Верховная Рада одобрила введение на Украине военного положения 26 ноя, 22:37, Политика Порошенко покинул Раду без выступления о военном положении 26 ноя, 22:32, Политика Правительство рассмотрит мораторий на закон «О торговле» 26 ноя, 22:23, Бизнес Россия в ОБСЕ заявила о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе 26 ноя, 22:21, Политика ФСБ показала допрос задержанных в Керченском проливе сотрудников СБУ 26 ноя, 22:08, Политика Командная работа: семиместный минивэн для бизнеса на колесах 26 ноя, 21:49, РБК и Volkswagen СМИ узнали о желании Венгера возобновить карьеру тренера в «Баварии» 26 ноя, 21:47, Спорт ФСБ заявила об угрозах оружием от украинских катеров в Керченском проливе 26 ноя, 21:45, Политика ФСБ заявила о присутствии сотрудников СБУ на катерах в Керченском проливе 26 ноя, 21:42, Политика Бизнесмены подали в Минфин заявки на проекты стоимостью 14,5 трлн руб. 26 ноя, 21:41, Бизнес Битва дизайнеров: кто оформил квартиру лучше 26 ноя, 21:40, РБК и Экспострой на Нахимовском СМИ узнали о пролете Су-24 над кораблем бельгийских ВМС на Балтике 26 ноя, 21:39, Политика «Роснефть» предложила ЦБ меры борьбы со спекулянтами на бирже 26 ноя, 21:17, Бизнес Представитель Бертолуччи рассказала о болезни режиссера 26 ноя, 21:15, Общество Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 26 ноя, 21:03, РБК и FW Raiffeisen Лидеру секты «бога Кузи» сократили реальный срок заключения 26 ноя, 20:57, Общество В «черную пятницу» россияне потратили в онлайн-магазинах втрое больше 26 ноя, 20:47, Бизнес Климкин назвал формальностью дипломатические отношения России и Украины 26 ноя, 20:37, Политика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 26 ноя, 20:35, РБК и Thomson Reuters Глава НАТО указал России на последствия ее действий в Керченском проливе 26 ноя, 20:33, Политика Россия объяснила в Совбезе ООН свои действия в Керченском проливе 26 ноя, 20:32, Политика Минюст не признал победу Ощадбанка в иске к России на $1,3 млрд 26 ноя, 20:24, Финансы Глеб Франк стал единственным владельцем крупнейшего добытчика минтая 26 ноя, 20:10, Бизнес
Космический модуль InSight совершил посадку на Марс
Технологии и медиа, 00:15
0
Космический модуль InSight совершил посадку на Марс
Зонд NASA долетел до Марса за шесть месяцев, преодолев 548 млн км. Спустя несколько минут после посадки модуль, продолжительность работы которого составит один марсианский год, передал первое изображение с поверхности планеты
Фото: Mike Blake / Reuters

Посадочный модуль автоматической станции InSight совершил посадку на планете Марс. Об этом сообщается на сайте Американского аэрокосмического агентства (NASA).

По его данным, космический зонд приземлился в районе нагорья Элизий. Посадка произошла в 14:54 по времени Восточного побережья США (22:54 мск). «В ближайшие часы инженеры будут проверять состояние космического корабля», — говорится в сообщении.

Спустя семь минут после посадки аппарат передал первое изображение с поверхности Марса. На нем видны мелкие частицы марсианской пыли.

Илон Маск объявил о желании первым отправиться на Марс
Общество

Как отмечает Reuters, путь посадочного модуля с Земли до Марса составил шесть месяцев. Зонд преодолел расстояние в 548 млн км, стартовав из Калифорнии в мае текущего года.

InSight проведет на поверхности Марса 24 месяца (примерно один марсианский год). В его задачи входит сейсмические и температурные измерения, результаты которых помогут узнать человечеству, как сформировался Марс, а также другие планеты внутри солнечной системы.​

На Марсе обнаружили подземное озеро с подходящими для жизни условиями
Технологии и медиа

Район нагорья Элизий был выбран для посадки зонда, так как он представляет из себя ровный участок поверхности Марса. В районе, который расположен в 4 градусах к северу от экватора планеты, находятся несколько вулканов — гора Элизий, купол Гекаты и купол Альбор. Также там есть глубокие впадины — борозда Элизий, борозда Цербер и борозда Гефеста.

В июне марсоход Curiosity обнаружил в горных породах Марса молекулы органических соединений неизвестного происхождения. Молекулы были найдены в образцах породы, возраст которых превышает 3 млрд лет.

Тогда в NASA рассказали, что марсоход пробурил верхние 5 см скалы для того, чтобы собрать материал и передать его на анализ. Концентрация органического углерода в образцах оказалась в 100 раз больше, чем в образцах, которые ранее находили на поверхности Марса.

Автор: Михаил Юшков.
Теги: Марс , планета , зонд , NASA
Главное
Верховная Рада одобрила введение на Украине военного положения Политика
Материалы по теме
Рогозин назвал дату посадки марсохода ЕКА с российским модулем на Марс Технологии и медиа
На Марсе обнаружили подземное озеро с подходящими для жизни условиями Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter