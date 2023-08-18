Tesla не исправила автопилот после смертельной аварии

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Компания Tesla не исправляла автопилот, который привел к двум подтвержденным смертельным авариям, сообщают издания Bloomberg и The Business Standart. Речь идет об аварии, которая произошла из-за работы системы автопилота в 2016 году. Во время нее погиб водитель. После этого изменения работы системы не проводились, стало известно 17 августа из показаний инженеров компании во время судебного заседания по делу против Tesla Inc, пишет Bloomberg. Суд посвящен другой аварии с машиной Tesla, в которой также погиб водитель.

По показаниям инженеров Tesla, производитель электромобилей не вносил никаких изменений в свою технологию автопилота, хотя он был осведомлен об уязвимости, из-за которой автопилот не всегда реагирует, если курс движения Tesla пересекает другой автомобиль, например, на перекрестках или при перестроениях.

Судебный иск подала семья Джереми Бэннера, 50-летнего отца троих детей. В 2019 году он погиб в аварии, когда ехал на автомобиле Tesla. Мужчина включил автопилот на машине, а спустя 10 секунд врезался в тягач. Семья в иске указывала, что автопилот в машине не отреагировал на появление грузовика, который пересекал дорогу машины Бэннера. Его родственники писали, что аналогичная авария произошла в 2016 году, когда водитель Tesla Джошуа Браун врезался в борт грузовика.

Компания знала об уязвимости автопилота после предыдущей аварии, но ничего не предприняла, писали в иске представители семьи Бэннера.

Представители же Tesla Inc утверждают, что компания сообщила о проблемах автопилота. Компания предупреждает в руководстве по эксплуатации и на экранах автомобилей, что водители должны быть бдительны и готовы взять на себя управление транспортным средством в любое время.

Трей Литал, адвокат семьи Бэннера, сказал, что Tesla позволила «одному и тому же дефекту» унести две жизни с разницей в три года. «Tesla не только знала об этом дефекте, но и была предупреждена регулирующими органами правительства США о том, что систему нельзя использовать на дорогах, где пересекаются маршруты движения автомобилей», — сообщил Трей Литал Bloomberg.

Tesla также находится в центре внимания многочисленных расследований Национальной администрации безопасности дорожного движения по поводу возможных дефектов автопилота, связанных как минимум с 17 смертельными случаями с июня 2021 года.

В 2021 году Министерство транспорта США издало приказ, в котором потребовало, чтобы определенные производители и операторы сообщали об авариях с участием транспортных средств, оснащенных автоматизированными системами вождения или усовершенствованными системами помощи водителю.

17 февраля власти США заявили об опасности автопилота Tesla. Американское Управление по контролю за безопасностью на дорогах (NHTSA) обязало Tesla отозвать в США 362 758 автомобилей, оснащенных автопилотом, который может быть потенциально опасным из-за системных сбоев, сообщало Autonews.