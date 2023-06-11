Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Макрон призвал Иран не поддерживать Россию в украинском конфликте Политика, 06:35
WP сообщила о 17 погибших с участием автопилота Tesla с 2019 года Бизнес, 06:17
МЧС сообщило о спасении 1,7 тыс. человек в Херсонской области Политика, 06:05
Румыния отзовет посла из Кении после сравнения африканцев с обезьянами Политика, 05:25
В Калужской области рядом с деревней упал беспилотник Политика, 05:20
В Минобороны сообщили о сдерживании наступления ВСУ на двух направлениях Политика, 05:18
Маск спросил «чем это кончится?» после нового пакета военной помощи Киеву Политика, 04:53
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Белый дом заявил, что у Китая с 2019 года есть «шпионская база» на Кубе Политика, 04:40
Приехавших в Одессу джаз-музыкантов с вокзала забрали в армию Политика, 04:08
Безос купил первую с 2002 года акцию Amazon и заработал на ней 10$ Бизнес, 04:02
На юго-востоке Москвы загорелся автосервис Общество, 03:35
Ирак договорился с США о выплате Ирану $2,76 млрд долга за газ Политика, 03:31
«Роскосмос» рассказал, каким будет экипаж орбитальной станции России Технологии и медиа, 03:29
Президент Алжира посетит ПМЭФ и подпишет документ о партнерстве Политика, 02:55
Бизнес ,  
0 

WP сообщила о 17 погибших с участием автопилота Tesla с 2019 года

WP: не менее 17 человек погибло в 736 авариях с участием автопилота Tesla с 2019 года
WP подсчитала, что за последние четыре года в США не менее 17 человек погибли в авариях с участием автопилота Tesla. Издание выявило «четкие закономерности» — в четырех авариях участвовал мотоцикл, а в еще одной — машина скорой
Tesla TSLA $243,85 -0,39% Купить
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Не менее 17 человек погибло в 736 авариях с 2019 года с участием автопилота Tesla, что гораздо больше, чем компания сообщала ранее, подсчитала The Washington Post.

Аналитики газеты проанализировали данные Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA) и выяснили, что за последние четыре года количество аварий с участием автопилота Tesla резко возросло. Они объясняют это как растущей популярностью марки, так и количества штатов, где разрешено использование автопилота.

WP напоминает, что основатель Tesla Илон Маск ранее заявлял, что автомобили, работающие в режиме автопилота, безопаснее, чем те, которыми управляют исключительно водители-люди. Однако, согласно данным NHTSA, с 2019 года в авариях с участием автопилота Tesla погибли не менее 17 человек, из них 11 — в прошлом году, а еще пять получили тяжелые травмы.

Издание также выявило «четкие закономерности» в таких авариях — из 17 аварий со смертельным исходом в четырех из них участвовал мотоцикл, а в еще одном — машина скорой помощи. По словам экспертов, опрошенных WP, росту числа инцидентов, вероятно, способствовало решение Маска избавиться от большинства радарных датчиков на автомобилях, оставив только камеры кругового обзора.

«NHTSA ведет активное расследование в отношении Tesla Autopilot, в том числе в отношении полностью автономного вождения», — заявила WP пресс-секретарь организации Вероника Моралес.

Tesla начала внедрять собственный автопилот в 2014 году. Он представляет собой набор функций, которые позволяют автомобилю маневрировать, поддерживая скорость и дистанцию позади других транспортных средств, следовать заданному маршруту. Tesla предлагает его в качестве стандартной функции на большинстве своих автомобилей. В США таких машин насчитывается более 800 тыс.

Читайте на РБК Pro
Клиент ведет себя ужасно. Когда дороже его сохранить, чем потерять
Супераппы — технология 2023 года: как это использовать бизнесу
Страна восходящего e-com: что нужно знать о бизнесе в Киргизии
Побьет ли нефть новый исторический рекорд и как это повлияет на акции

В феврале этого года Tesla отозвала более 360 тыс. автомобилей, оснащенных системой полного автопилота (Full Self-Driving Beta, FSD Beta). В NHTSA тогда пояснили, что есть риск того, что электромобили с использованием FSD Beta будут небезопасно действовать в некоторых ситуациях, например при проезде через перекресток или на светофор. Отзыв затронул автомобили Model S, Model X, Model 3 и Model Y разных лет производства.

В Tesla тогда пообещали обновить программное обеспечение. «Слово отзыв для обновления программного обеспечения является анахронизмом и абсолютно неправильным!» — написал глава компании Илон Маск. Акции Tesla на этой новости падали чуть более чем на один процент.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Tesla автопилот США ДТП
Материалы по теме
Илона Маска оправдали по иску инвесторов Tesla
Бизнес
Сооснователь Google вложил $366 млн от продажи акций Tesla в создание НКО
Бизнес
Маск потребовал согласовывать с ним лично наем любого сотрудника Tesla
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter