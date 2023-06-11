WP сообщила о 17 погибших с участием автопилота Tesla с 2019 года

WP: не менее 17 человек погибло в 736 авариях с участием автопилота Tesla с 2019 года

WP подсчитала, что за последние четыре года в США не менее 17 человек погибли в авариях с участием автопилота Tesla. Издание выявило «четкие закономерности» — в четырех авариях участвовал мотоцикл, а в еще одной — машина скорой

Фото: Zuma / ТАСС

Не менее 17 человек погибло в 736 авариях с 2019 года с участием автопилота Tesla, что гораздо больше, чем компания сообщала ранее, подсчитала The Washington Post.

Аналитики газеты проанализировали данные Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA) и выяснили, что за последние четыре года количество аварий с участием автопилота Tesla резко возросло. Они объясняют это как растущей популярностью марки, так и количества штатов, где разрешено использование автопилота.

WP напоминает, что основатель Tesla Илон Маск ранее заявлял, что автомобили, работающие в режиме автопилота, безопаснее, чем те, которыми управляют исключительно водители-люди. Однако, согласно данным NHTSA, с 2019 года в авариях с участием автопилота Tesla погибли не менее 17 человек, из них 11 — в прошлом году, а еще пять получили тяжелые травмы.

Издание также выявило «четкие закономерности» в таких авариях — из 17 аварий со смертельным исходом в четырех из них участвовал мотоцикл, а в еще одном — машина скорой помощи. По словам экспертов, опрошенных WP, росту числа инцидентов, вероятно, способствовало решение Маска избавиться от большинства радарных датчиков на автомобилях, оставив только камеры кругового обзора.

«NHTSA ведет активное расследование в отношении Tesla Autopilot, в том числе в отношении полностью автономного вождения», — заявила WP пресс-секретарь организации Вероника Моралес.

Tesla начала внедрять собственный автопилот в 2014 году. Он представляет собой набор функций, которые позволяют автомобилю маневрировать, поддерживая скорость и дистанцию позади других транспортных средств, следовать заданному маршруту. Tesla предлагает его в качестве стандартной функции на большинстве своих автомобилей. В США таких машин насчитывается более 800 тыс.

В феврале этого года Tesla отозвала более 360 тыс. автомобилей, оснащенных системой полного автопилота (Full Self-Driving Beta, FSD Beta). В NHTSA тогда пояснили, что есть риск того, что электромобили с использованием FSD Beta будут небезопасно действовать в некоторых ситуациях, например при проезде через перекресток или на светофор. Отзыв затронул автомобили Model S, Model X, Model 3 и Model Y разных лет производства.

В Tesla тогда пообещали обновить программное обеспечение. «Слово отзыв для обновления программного обеспечения является анахронизмом и абсолютно неправильным!» — написал глава компании Илон Маск. Акции Tesla на этой новости падали чуть более чем на один процент.