Forbes: Илон Маск за день потерял более $18,4 млрд после публикации отчета Tesla

Илон Маск потерял более $18 млрд за день после обвала акций Tesla

Илон Маск за сутки потерял $18,4 млрд, но сохраняет первое место в рейтинге богатейших бизнесменов в мире по версии Forbes. По оценкам Bloomberg, его состояние сократилось еще больше, на $20,3 млрд

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Состояние предпринимателя Илона Маска за сутки сократилось на $18,4 млрд на фоне обвала акций его компании Tesla после разочаровавшего инвесторов отчета. Это следует из данных рейтинга Forbes.

Маск сохраняет первую позицию в глобальном рейтинге Forbes: его состояние теперь оценивается в $238,4 млрд, что лишь на $3,2 млрд больше состояния второго богатейшего бизнесмена в мире, владельца LVMH Бернара Арно.

При этом Арно за последние сутки стал богаче на $952 млн.

По оценкам Bloomberg, Маск потерял еще больше — $20,3 млрд, и, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, капитал владельца Tesla сократился до $234 млрд.

Tesla опубликовала отчет за второй квартал текущего года и предупредила, что возможно, ей придется продолжить снижать цены на электромобили. На этом фоне произошло падение акций Tesla на торгах в Нью-Йорке почти на 10% — это самый сильный обвал с 20 апреля.

С конца прошлого года компания уже несколько раз снижала цены на свои автомобили. Маск отмечал, что Tesla будет вынуждена продолжать снижать цены на электромобили, если процентные ставки в США будут расти.

Выручка Tesla во втором квартале выросла почти в 1,5 раза, до $24,9 млрд, чистая прибыль — на 20%, до $2,7 млрд. Инвесторов огорчило снижение операционной рентабельности бизнеса с 14,6 до 9,6% в годовом выражении.

Основная часть состояния Илона Маска приходится на Tesla: он владеет около 13% акций компании. Это примерно 60% капитала миллиардера, пишет Forbes. Ему также принадлежат активы SpaceX и соцсеть Twitter.