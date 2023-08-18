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На форуме «Армия-2023» показали конкурента американской винтовки Barrett

На форуме «Армия-2023» показали новую снайперскую винтовку «Астарта»
Снайперская винтовка &laquo;Астарта&raquo;
Снайперская винтовка «Астарта» (Фото: Георгий Султанов /  ТАСС)

На военно-техническом форуме «Армия-2023» холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») показал новую разработку — снайперскую винтовку калибра 12,7 мм «Астарта», сообщил ТАСС.

По тактико-техническим характеристикам «Астарта» превосходит снайперскую винтовку ОСВ-96 того же калибра.

«Американская винтовка Barrett показала на испытаниях среднюю группу попадания в 6 см. То есть мы в разы превзошли американцев», — сообщил заместитель управляющего директора АО «КБП» (входит в «Высокоточные комплексы») Виталий Булгаков.

«Астарта» на испытаниях показала уникальную точность. «Данная винтовка на наших первых тестах показала [разброс] группы из пяти выстрелов 1,5 см — это уникально. С дистанции 100 м», — сказал он.

На форуме «Армия-2023» также показали беспилотный бронеавтомобиль «Зубило», который разработан для штурмовых групп. Его можно использовать для подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также зарядки радиостанций и квадрокоптеров.

Другой разработкой, показанной на форме, стала колесная самоходная артиллерийская установка «Мальва» калибра 152 мм. Она создана для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, ракетных и минометных батарей, а также систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

Теги
«Армия» снайперская винтовка оружие
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