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На «Армии-2023» впервые покажут 152-мм артиллерийскую гаубицу «Мальва»

«Ростех»: на «Армии-2023» впервые покажут артиллерийскую установку «Мальва» калибра 152 мм
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Военная операция на Украине

На военно-техническом форуме «Армия-2023» впервые покажут российскую колесную самоходную артиллерийскую установку «Мальва» калибра 152 мм, сообщил «Ростех».

«152-мм самоходное артиллерийское орудие 2С43 «Мальва» создано для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника», — говорится в сообщении корпорации.

Помимо этого «Мальва» способна входить в режим «одновременного огневого налета», «когда сразу несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели». Скорострельность составляет более семи выстрелов в минуту, боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. Орудие способно уничтожать «практически любые объекты на дальности более 24 км». Первые гаубицы обещают поставить армии «в ближайшие месяцы».

В середине мая гендиректор Уралвагонзавода (УВЗ, входит в «Ростех») Александр Потапов сообщил, что новое самоходное орудие 2С43 «Мальва» успешно прошло государственные испытания.

Форум пройдет 14–20 августа в Кубинке. На нем также покажут трофейную технику НАТО, «захваченную российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине», сообщил собеседник «РИА Новости».

Теги
гаубица Ростех «Армия» военная техника
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