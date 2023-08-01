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Суд арестовал удерживавшего девушку 14 лет «челябинского маньяка»
Суд арестовал до 30 сентября удерживавшего девушку 14 лет челябинского маньяка
Центральный районный суд Челябинска отправил в СИЗО на два месяца 51-летнего мужчину, обвиняемого похищении женщины и удерживании ее в заточнении 14 лет. Об этом сообщает ТАСС.
«Рассмотрев ходатайство следователя, суд решил удовлетворить ходатайство, избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 30 сентября», — заявил судья.
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