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Пентагон обвинил Россию и Китай в разработке биооружия

Пентагон: Россия и Китай осуществляют программы по разработке биологического оружия

Пентагон в докладе о состоянии защиты от биологических угроз заявил, что некоторые страны, в том числе Россия, продолжают программы по разработке биологического оружия. Об этом сообщает газета The Washington Post.

В частности, в докладе говорится, что разработкой биологического оружия вероятно продолжают заниматься Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Отмечается, что КНДР и Россия ведут активную разработку «наступательного биооружия».

Основная угроза, по версии Пентагона, исходит от Китая, которая инвестирует в свои биопрограммы и биолаборатории «миллиарды».

«Я не удивлюсь, если в следующем году они скажут, что у Китая есть какие-то программы наступательного биологического оружия. Обычно они просто говорят что-то вроде: вас беспокоит двойное использование. А в этом году они этого не сделали», — заявил исполнительный директор двухпартийной комиссии по биозащите Аша М. Джордж, добавив, что Россия также является потенциальным источником угроз.

При этом российская сторона также регулярно обвиняет США в разработке биологического оружия. После начала военной операции на Украине в Минобороны заявляли, что в распоряжении ведомства оказались документы, которые подтверждают, что американские военные биологи изучали на территории страны риски неконтролируемого распространения вируса птичьего гриппа по всей Европе «в случае применения биологического оружия против отдельных стран, в частности через диких птиц». Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине в непосредственной близости от российской границы создавали компоненты биологического оружия.

На Украине обвинения в разработке биологического оружия опровергли. По словам президента Владимира Зеленского, лаборатории на территории страны остались еще со времен СССР и они «занимаются обычной наукой», а не военными технологиями.

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Отвергли обвинения в свой адрес и США, в Белом доме их назвали необоснованными. Как заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, США проводили совместно с Украиной исследования по предотвращению пандемии, но военно-биологических разработок в этой стране не вели.

Теги
Пентагон США биологическое оружие Китай КНДР
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