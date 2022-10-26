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Военная операция на Украине ,  
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В Думу внесли обращение к парламентам стран о запрете биооружия

В Госдуму внесен проект обращения к мировым парламентам об укреплении КБТО
Документ предлагается направить парламентам стран и международных организаций. Россия предлагает расследовать «биолаборатории США» на Украине и укреплять конвенцию о запрете биооружия, чтобы в ней не было серых зон
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Госдуму внесен проект обращения Федерального собрания к парламентам стран о необходимости укрепления режима Конвенции о запрете биологического оружия.

В документе выражена «крайняя озабоченность в связи с обострением рисков для биологической безопасности населения всех без исключения стран мира». Упоминается, в частности, «создание рядом государств за пределами национальных границ биолабораторий для исследований потенциальных агентов биологического оружия». Законодатели с очередной раз напомнили о «биолабораториях США» на Украине и предположили, что Вашингтон ведет подобную деятельность и в других странах.

Для обеспечения безопасности необходимо соблюдать конвенцию и вместе с тем укреплять ее, так как «количество серых зон при ее реализации растет», считают в Федеральном собрании. Там призвали мировые парламенты «привлечь самое пристальное внимание» к проблеме и объединить усилия с Россией в этой сфере, в том числе в расследовании «незаконной военно-биологической деятельности США на Украине».

Документ планируется направить ООН, Межпарламентскому союзу, Европарламенту, парламентской ассамблее ОДКБ, межпарламентской ассамблее СНГ, парламентской ассамблее ОБСЕ, Межпарламентской ассамблее православия, ШОС, парламентскому собранию Союза Белоруссии и России, а также парламентам стран мира.

Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал нижней палате одобрить обращение. В пресс-службе Думы ТАСС сообщили, что проект будет рассмотрен 27 октября по инициативе вице-спикера Ирины Яровой.

Минобороны России заявило о биолабораториях на Украине в марте, вскоре после начала специальной военной операции. По версии ведомства, эти учреждения финансирует Пентагон. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в разработке биооружия, Белый дом и Пентагон тоже назвали такие предположения ложными.

В мае постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва использует ст. 5 и 6 Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) при запуске расследования об американских биолабораториях, так как Вашингтон «отказывается от какой-либо конструктивной дискуссии по этой теме». По словам Небензи, у российской стороны есть «значительный объем данных», свидетельствующих о нарушении конвенции США и Украиной.

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КБТО вступила в силу в марте 1975 года, ее участники — более 180 стран. США ратифицировали документ, но в 2001 году отказались принимать протокол о механизмах взаимного контроля за соблюдением КБТО.

Согласно ст. 5 КБТО, государства — участники конвенции «обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений Конвенции».

В ст. 6 КБТО говорится, что любой участник конвенции, который заявляет о нарушении обязательств ее положений, может подать жалобу в Совет Безопасности ООН. В этой жалобе должны были указаны «все возможные доказательства, подтверждающие ее обоснованность, и просьба о ее рассмотрении Советом Безопасности».

В октябре Россия, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа и Сирия в ООН призвали задействовать все имеющиеся механизмы, чтобы получить ответы насчет предполагаемой военно-биологической деятельности США на Украине.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
биологическое оружие США Федеральное собрание Украина
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