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Военные сбили над Белгородской областью беспилотник

Российские военные сбили над Белгородской областью беспилотник
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Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Силы ПВО сбили над Белгородской областью беспилотник, сообщило Минобороны.

Военные уничтожили дрон около 17:00. Пострадавших и разрушений на земле нет, уточнили в ведомстве.

Беспилотник сбили в Шебекинском городском округе, сообщал ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков. «В результате падения фрагментов пробита кровля гаража в одном частном домовладении, а также поврежден один легковой автомобиль», — написал он в своем телеграм-канале.

Накануне в Белгородской области сбили два украинских беспилотника, сообщал Гладков. Дроны уничтожили в 12:15 и 12:45. Пострадавших и разрушений на земле не было. Дроны сбили около села Пушкарное, которое примыкает к Белгороду.

Белгородские власти также зафиксировали за сутки множественные обстрелы населенных пунктов в области. Больше всего снарядов упало в селе Красный Хутор — там с беспилотника сбросили 58 осколочных боеприпасов, по населенному пункту также выпустили 14 снарядов. Еще десять минометных снарядов выпустили по селу Новая Таволжанка. По окраине хутора Брянские Липяги был нанесен удар ракетой «Точка-У». Пострадавших во время обстрелов не было, писал Гладков.

Военные сбили над Белгородской областью беспилотник
Военные сбили над Белгородской областью беспилотник

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Теги
беспилотники БПЛА дрон Белгородская область ПВО
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