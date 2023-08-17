Экс-глава МИД Австрии рассказала, что получает в России зарплату в рублях

Курс евро не волнует экс-министра иностранных дел Австрии, поскольку она теперь получает зарплату в рублях, рассказала Кнайсль журналистам. Однако получать российское гражданство она не намерена

Карин Кнайсль (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль получает в России зарплату в рублях. Об этом она лично сообщила ТАСС.

«В [Санкт-Петербургском государственном] университете я получаю зарплату в рублях. Меня это касается в меньшей степени, потому что больше не имею никакого отношения к Европейскому союзу», — сказала она в ходе беседы о курсе евро.

Кнайсль занимает в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) должность профессора экономического факультета. Она руководит центром СПбГУ G.O.R.K.I. (Geopolitical Observatory for Russian Key Issues). Подразделение занимается мониторингом и анализом геополитических, внешнеэкономических и социально-экономических проблем, оказывающих влияние на развитие России, и представляет результаты своих исследований обществу и органам власти. Кроме того, эксперты центра изучают проблемы экономического развития и энергетической независимости России, вопросы миграции и демографического развития и другие «аспекты дальновидной дипломатии и внешней политики страны». Презентация G.O.R.K.I. состоялась в середине июня на площадке ПМЭФ-2023.

Поводом для вопроса стало то, что в августе курс европейской валюты достиг максимальных значений с весны прошлого года. Так, 11 августа он составлял 109 руб. за евро впервые с 23 марта, 15 августа преодолел отметку 110,6 руб. и впоследствии снизился до 105,6 руб. (курс ЦБ на 7:20 мск 17 августа).

Кнайсль в интервью также отметила, что в моменты переживаний читает произведения Михаила Булгакова на немецком языке и Марины Цветаевой на французском.

«Когда я жила во Франции в начале 1990-х, там был русский книжный магазин, и я каждый месяц ходила туда за французским переводом. Так что бóльшую часть русской литературы я читала на французском», — рассказала она.

Экс-глава МИДа в разговоре с журналистами назвала «нонсенсом» предложения лишить ее австрийского гражданства из-за выступлений в России, передает «РИА Новости». Кнайсль уточнила, что имеет паспорт только одной страны и не просила о другом. «В прошлый раз, когда я отвечала на вопрос о российском гражданстве, СМИ написали, что я хочу его получить. А на моей родине, в Австрии, на фоне этих сообщений появилась инициатива от местных дипломатов лишить меня австрийского гражданства, превратить меня в лицо без гражданства. Это нонсенс», — сказала она. С предложением о лишении Кнайсль гражданства выступал, в частности, глава Дипломатической академии в Вене Эмиль Брикс. Однако австрийские власти тогда подчеркнули, что лишить кого-либо единственного гражданства невозможно, так как это запрещает международное право.

Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годах при канцлере Себастьяне Курце. В начале июля прошлого года она сообщила The Washington Post, что покинула Австрию из-за угроз расправы. Осенью на ВЭФ Кнайсль объяснила, что переехала в Ливан, а не в Россию, потому что лучше знает эту страну и говорит по-арабски.

В начале августа Кнайсль временно переехала в Рязанскую область - об этом стало известно когда она появилась на местном празднике «Макушка лета». «Мне нравится жизнь здесь. Я понимаю этот мир, я понимала его, когда была девушкой. Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше», — говорила она, однако отметила, что намерена после отдыха вернуться в Ливан.