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Власти Ростовской области опровергли диверсию на водоводе в Зернограде

Замминистра региональной политики Тюрин опроверг диверсию на водоводе в Ростовской области
Фото: glavazernograd / Telegram
Фото: glavazernograd / Telegram

Cообщения о диверсии на водоводе в городе Зерноград в Ростовской области являются ложными, сообщил замминистра региональной политики региона Сергей Тюрин в чате пресс-центра области.

«Информация о диверсии на зерноградском водоводе, которая распространяется в телеграм-каналах, не соответствует действительности, 16.08.2023 произошел порыв трубы между насосными станциями № 1 и № 2, подача воды в город не прекращалась, при проведении ремонтных работ снижали давление на одной из насосных станций. В настоящее время работы завершены, порыв устранен», — заявил Тюрин.

Власти Ростовской области опровергли диверсию на водоводе в Зернограде
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Ранее глава администрации Зернограда Ирина Полищук рассказала, что неизвестные устроили диверсию на водоводе ночью 15 августа. По ее словам, из-за этого там изменились «параметры работы», о чем ей сообщили сотрудники ЖКХ, выехавшие на место. «Они поняли, что это диверсия. По какой причине? Потому что это не просто прорыв, а ездила техника, начала копать и искать конкретно наш водовод, чтобы его повредить», — заявила Полищук.

7 июля сотрудники ФСБ сообщили, что задержали в Симферополе агента военной разведки Украины, совершившего в феврале взрыв железнодорожных путей в Крыму. По данным спецслужбы, он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен на полуостров.

23 февраля он «осуществил подрыв железнодорожного полотна на перегоне Чистенькое — Почтовое в Бахчисарайском районе» с помощью самодельного взрывного устройства.

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