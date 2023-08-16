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Власти Зернограда в Ростовской области сообщили о диверсии на водоводе

Администрация Зернограда в Ростовской области сообщила о ночной диверсии на водоводе
Фото: glavazernograd / Telegram
Фото: glavazernograd / Telegram

Неизвестные устроили диверсию на водоводе в Зернограде Ростовской области. Об этом заявила глава администрации города Ирина Полищук в своем телеграм-канале.

По ее словам, ночью 15 августа на водоводе «изменились параметры работы», о чем ей рассказали специалисты местного ЖКХ. «Они поняли, что это диверсия. По какой причине? Потому что это не просто прорыв, а ездила техника, начала копать и искать конкретно наш водовод, чтобы его повредить», — отметила глава администрации. Она выразила надежду, что «те, кто совершил это преступление, будут найдены».

По ее словам, аварию на водоводе уже устранили.

2 августа Следственный комитет Красноярского края обвинил троих подростков в диверсии. По данным СК, они подожгли два релейных шкафа на перегоне железной дороги между станциями Шушь и Шарыпово. Фигурантов задержали и предъявили обвинения по п. «а» ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса (диверсия), максимальное наказание по ней — 12 лет лишения свободы.

Теги
Ростовская область диверсия водопровод
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