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Минфин опроверг снятие ответственности с интернет-магазинов за алкоголь

Минфин не предлагал освобождать онлайн-магазины от ответственности за продажу алкоголя
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Минфин не предлагал вывести онлайн-магазины из-под ответственности за нарушения при продаже алкоголя. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства, комментируя публикацию газеты «Ведомости».

«Ответственность за несоблюдение запретов и ограничений в области продажи алкогольной продукции должен нести как продавец, так и иное лицо, имеющее лицензию на дистанционную продажу алкогольной продукции. При нарушении ими правил продажи алкогольной продукции должно быть предусмотрено наказание вплоть до лишения лицензии», — говорится в сообщении Минфина.

В ведомстве отметили, что в предлагаемой модели маркетплейсы должны будут иметь лицензию, позволяющую продавать алкоголь. Сейчас в России продажа алкогольных напитков дистанционным способом запрещена.

15 августа газета «Ведомости» написала, что парламентарии готовят к внесению в Госдуму законопроект, который должен разрешить торговлю алкоголем на маркетплейсах. При этом неназванный представитель ведомства подтвердил «Ведомостям», что в заключении Минфина предлагается вывести онлайн-магазины из-под ответственности за нарушения при дистанционной продаже такой продукции. «По мнению министерства, именно продавец как лицо, имеющее лицензию на продажу алкоголя, должен нести ответственность за такие нарушения», — говорится в публикации.

13 июля глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отозвал свой законопроект о регулировании дистанционной продажи алкоголя.

Законопроект определял, что пользователь, чтобы купить алкогольный напиток в онлайн-магазине, должен пройти две проверки. Сначала ему понадобилось бы заключить договор на сайте, подтвердив свой возраст с помощью учетной записи в государственной Единой системе идентификации и аутентификации. Затем — подтвердить факт совершеннолетия во время передачи алкоголя в формате QR-кода на экране телефона или числового кода либо с помощью личных документов (например, паспорта или водительских прав).

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Теги
алкоголь Минфин онлайн-торговля алкоголем маркетплейс
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