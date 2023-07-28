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Посол Германии заявил о невозможности климатических проектов с Россией

Отношения России и Германии достигли низшей точки, связи восстановит только изменение политической ситуации, говорит завершивший работу в Москве посол Геза Андреас фон Гайр. Но ответы на вопросы будущего могут быть только общими
Геза фон Гайр
Геза фон Гайр (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

На этой неделе посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр завершил свою работу в Москве, на прошедшие четыре года пришлись многочисленные вызовы, сделавшие невозможным сотрудничество даже на уровне диалога общественных организаций, считает он.

«За все время моей деятельности в Москве возник ряд серьезных кризисов», — сказал он РБК, заметив, что их число постоянно растет. По мнению фон Гайра, «скопившиеся проблемы, и прежде всего война, сделали невозможным многое из того, что было возможно раньше: на уровне наших граждан — инициативы по культурному и общественному диалогу, а по линии правительств — совместные проекты в сфере охраны окружающей среды и защиты климата».

В октябре 2021 года посол Германии фон Гайр и посол Франции Пьер Леви в совместной статье для РБК высоко оценивали принимаемые Россией меры по сокращению углеродных выбросов, обращали внимание на проводившийся на Сахалине эксперимент по достижению углеродной нейтральности и говорили о необходимости совместных проектов.

Фон Гайр выразил надежду, что в будущем отношения будут развиваться по-другому, отметив, что «Россия не может быть заинтересована в том, чтобы возводить новые стены политической культуры». По его словам, в эпоху глобализации «ткань взаимных связей становится все плотнее», идет поиск общих ответов на фундаментальные вопросы будущего. «В частности, это касается вопросов охраны окружающей среды и защиты климата, которые в том числе будут сказываться и на благосостоянии, и на доступе к ресурсам. Россия рискует отстать от глобальных тенденций», — сказал посол.

Геза Андреас фон Гайр занял пост посла Германии в России в сентябре 2019 года. До этого с 2014 года он возглавлял политический отдел Министерства обороны страны, а с 2010 по 2014 год был вице-президентом Федеральной разведывательной службы Германии.

В качестве нового посла Германии фон Гайра сменит Александер Ламбсдорф. МИД России сообщил, что Москва дала согласие на его назначение. В ближайшее время он приступит к обязанностям.

Одним из последствий украинского кризиса стало сокращение дипломатического присутствия России в Германии и Германии в России: были высланы сотни сотрудников дипмиссий, Германия закрыла три своих генконсульства в России и предписала к концу года закрыть четыре из пяти генконсульств России в Германии.

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По словам фон Гайра, в отношениях Германии и России «существовали серьезные политические разногласия» еще до начала конфликта на Украине. В их числе он назвал убийство в берлинском Тиргартене гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили (в 2021 году берлинский суд приговорил к пожизненному сроку россиянина, имя которого официально не называлось). Правительство Германии также обвиняло Россию в хакерских атаках на бундестаг и отравлении оппозиционера Алексея Навального. Россия неоднократно отрицала свою причастность к этим событиям.

Отвечая на вопрос о том, сколько лет понадобится на восстановление отношений между Германией и Россией, фон Гайр пояснил, что речь идет не только o поверхностных изменениях в двусторонних контактах, «произошедшее затрагивает сами основы взаимоотношений». «Может потребоваться значительное время, прежде чем будет снова достигнут минимальный уровень доверия, необходимый для выстраивания приемлемого диалога, выходящего за рамки самого необходимого», — сказал он. Он пояснил, что возможности зависят от политической ситуации, отметив, что Германия признана в России недружественной страной. Это решение российское правительство приняло в марте 2022 года, когда был утвержден перечень из 48 недружественных России государств, в который попали США, страны Евросоюза и другие государства.

«Я не хочу прибегать к историческим сопоставлениям, в том числе и потому, что я убежден, что в век цифровых технологий и глобализации мир не может замереть и настроиться исключительно на конфронтацию. Как бы некоторые ни старались, стрелки часов нельзя перевести назад. Для этого наши судьбы на всех континентах слишком тесно связаны друг с другом», — отметил он.

В опубликованной в июне этого года правительством Германии стратегии национальной безопасности «самой серьезной угрозой миру и безопасности на евроатлантическом пространстве» обозначена Россия. «Мне трудно комментировать действия, высказывания, документы, принимаемые современными германскими политиками. Они не опираются ни на логику, ни на интересы самой Германии и германского народа», — прокомментировал это решение глава российского МИДа Сергей Лавров.

Российский президент Владимир Путин не раз заявлял, что страны Запада являются «зачинщиками и подстрекателями» конфликта на Украине.

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