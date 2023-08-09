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В Германии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России чиновника

Генпрокуратура Германии задержала подозреваемого в шпионаже в пользу России чиновника
Фото: Thomas Frey / dpa / Global Look Press
Фото: Thomas Frey / dpa / Global Look Press

В городе Кобленц на западе Германии задержали сотрудника Федерального управления оборудования, информационных технологий и эксплуатации Вооруженных сил Германии по подозрению в агентурной деятельности в интересах российских спецслужб, сообщила генпрокуратура ФРГ, передает Tagesspiegel.

Задержанный Томас Х. самостоятельно обращался в посольство и генконсульство России и передавал информацию, касающуюся своей профессиональной деятельности, заявили в немецкой генпрокуратуре. Сейчас он находится под стражей в следственном изоляторе.

Расследование поручили Федеральному бюро расследований, оно будет проводиться в сотрудничестве с военной контрразведкой и управлением по защите Конституции. В квартире задержанного и на его рабочем месте провели обыски.

Это не первый случай задержания в Германии подозреваемых в работе на российские спецслужбы. В ноябре прошлого года офицера запаса Вооруженных сил Германии приговорили к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно за сотрудничество с российской разведкой.

Суд установил, что с октября 2014 года 66-летний мужчина контактировал с несколькими высокопоставленными сотрудниками офиса военного атташе при посольстве России в Берлине. По данным Associated Press, они также работали на российскую службу военной разведки ГРУ. Агентство писало, что немецкий военный в отставке передавал российской стороне информацию о немецких резервистах, личные контактные данные и резюме высокопоставленных военнослужащих, а также сведения, связанные с проектом «Северный поток-2».

В декабре 2022-го по подозрению в госизмене был арестован сотрудник Федеральной разведывательной службы страны. По версии следствия, он передавал российской разведке информацию, составляющую государственную тайну.

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