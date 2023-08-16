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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные улучшили позиции на одном из направлений

Российские военные улучшили позиции на купянском направлении
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Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные улучшили свои позиции на купянском направлении, сообщили в Минобороны.

Штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступление на этом направлении. В итоге они «улучшили положение по переднему краю», добавили в ведомстве.

В ведомстве последние недели регулярно отчитываются о наступлении на купянском направлении. Так, 11 августа военные сообщали, что улучшили «тактическое положение в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое».

Это стало возможным из-за использования «результатов огневого поражения авиации и артиллерии». Несколькими днями ранее Минобороны заявило, что там отразили шесть атак украинских военных.

Украинские власти на фоне наступления объявили об эвакуации из Купянского района. Жителей призвали «ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины», сообщал исполняющий обязанности главы военной администрации района Андрей Канашевич. Из района 13 августа вывезли 204 человека.

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Теги
Минобороны позиции российские военные Военная операция на Украине
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