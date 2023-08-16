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Минобороны заявило о срыве четырех атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны заявило о срыве четырех атак ВСУ на краснолиманском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине

Подразделения российской группировки войск «Центр» отбили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражены четыре попытки атаки на позиции российских войск штурмовыми группами 67-й механизированной бригады ВСУ», — сказал он.

В течение дня, по оценке ведомства, украинская сторона потеряла порядка 70 военнослужащих, одну боевую машину пехоты и бронированную машину. Кроме того, военные поразили гаубицу Д-30.

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