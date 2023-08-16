Минобороны заявило о срыве четырех атак ВСУ на одном из направлений
Минобороны заявило о срыве четырех атак ВСУ на краснолиманском направлении
Подразделения российской группировки войск «Центр» отбили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражены четыре попытки атаки на позиции российских войск штурмовыми группами 67-й механизированной бригады ВСУ», — сказал он.
В течение дня, по оценке ведомства, украинская сторона потеряла порядка 70 военнослужащих, одну боевую машину пехоты и бронированную машину. Кроме того, военные поразили гаубицу Д-30.
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