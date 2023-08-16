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Минобороны сообщило об опасном сближении двух F-35 с Су-35 в Сирии

Минобороны: два истребителя коалиции F-35 опасно сблизились с российскими Су-35 в Сирии

Два истребителя F-35 международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, допустили опасное сближение с двумя самолетами Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить в ходе брифинга.

«14 августа с 12:35 до 12:50 (время совпадает с мск. — РБК) в районе Эт-Танф на высоте около 9 100 м произошло опасное сближение двух истребителей F-35 коалиции с двумя самолетами Су-35 ВКС России, совершавшими плановый полет вдоль южной границы Сирии», — сказал он.

Российские летчики приняли необходимые меры для предотвращения столкновения, добавил Кулить. Он обвинил коалицию в создании «опасных предпосылок авиационных инцидентов и происшествий» и обострении обстановки в воздушном пространстве Сирии.

Центр по примирению враждующих сторон не раз сообщал о подобных опасных сближениях в течение нескольких последних недель. С начала года по состоянию на конец июля авиация коалиции допустила 23 опасных сближения с российскими самолетами в Сирии, следовало из предоставленной им статистики.

После того, как центр выступил с этим заявлением, 31 июля американский разведывательный беспилотник MQ-9 сблизился с самолетом Су-34 в районе Ракки на дистанцию менее 100 м по высоте. 6 августа Минобороны отчиталось об опасном сближении днем ранее трех MQ-9 с самолетом Су-35 ВКС России в провинции Идлиб. Дрон, по информации ведомства, также приблизился к российскому истребителю менее чем на 100 м по высоте.

Теги
Минобороны Сирия сближение Су-35 истребитель F-35
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