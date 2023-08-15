Крымский мост перекрыли для движения автомобилей
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на переправе.
12 августа движение на Крымском мосту перекрывали дважды. После этого местные власти сообщили о двух атаках со стороны Украины. Во время атак вокруг моста создавали дымовую завесу. Ракеты, которые направлялись к мосту, были сбиты, сама переправа повреждений не получила.
МИД России осуждал попытки ударов по мосту и полуострову и пообещал, что подобные «варварские акции» «не останутся без ответа».