Крымский мост перекрыли для движения автомобилей

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на переправе.

12 августа движение на Крымском мосту перекрывали дважды. После этого местные власти сообщили о двух атаках со стороны Украины. Во время атак вокруг моста создавали дымовую завесу. Ракеты, которые направлялись к мосту, были сбиты, сама переправа повреждений не получила.

МИД России осуждал попытки ударов по мосту и полуострову и пообещал, что подобные «варварские акции» «не останутся без ответа».