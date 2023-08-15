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Крымский мост перекрыли для движения автомобилей

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на переправе.

12 августа движение на Крымском мосту перекрывали дважды. После этого местные власти сообщили о двух атаках со стороны Украины. Во время атак вокруг моста создавали дымовую завесу. Ракеты, которые направлялись к мосту, были сбиты, сама переправа повреждений не получила.

МИД России осуждал попытки ударов по мосту и полуострову и пообещал, что подобные «варварские акции» «не останутся без ответа».

Теги
Крымский мост автомобильное движение Крым
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