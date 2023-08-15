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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против вожатой лагеря в Крыму

Бастрыкин поручил возбудить дело против вожатой, которая оскорбляла детей в лагере в Крыму
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Следственный комитет РФ)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против вожатой лагеря в Крыму, которая оскорбляла детей и применяла к ним физическую силу. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

11 августа в сети разошлось видео, на котором вожатая кричит на детей и угрожает им. В обсуждении говорилось, что в крымском лагере отдыхают дети из Шебекенского района Белгородской области.

Позже девушка опубликовала видео с публичными извинениями. «У меня не было цели никого оскорбить. Я была на пике нервного срыва. Я не понимала, что говорила», — сказала вожатая.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что начали проверку информации о нарушении прав детей. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в оздоровительном лагере «Мульт-Фильм» в Бахчисарайском районе Крыма.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам украинских военных.

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В конце мая губернатор региона Вячеслав Гладков объявил, что детей начнут вывозить из области после начала сильных обстрелов Шебекино и прилегающих территорий. Власти тогда сообщали, что около 600 детей отправили на летний отдых в Калугу и Ярославль, еще 300 эвакуировали в воронежский лагерь «Ландыш». Часть детей получили возможность отдохнуть в Крыму.

В конце июня глава Крыма Сергей Аксенов вместе с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым побывали в евпаторийском санатории «Бригантина», где отдыхали дети из тех районов Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, поблагодарил главу Крыма за то, что он передал безвозмездно санаторий в государственную собственность Белгородской области. «Теперь у нас есть свой кусочек моря», — сказал тогда губернатор.

Теги
Александр Бастрыкин детский лагерь проверка Дети
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