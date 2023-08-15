Начальник Майкопского учебного авиаполка погиб при крушении самолета

Вадим Гуров (Фото: Muratkumpilov / Telegram)

При крушении учебного самолета в Краснодарском крае погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«На протяжении многих лет он возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона, был участником военной операции в Сирии, защищал интересы нашей страны в ходе СВО», — написал Кумпилов.

Накануне в Минобороны сообщили, что в Краснодарском крае разбился учебно-боевой самолет Л-39. В ведомстве уточнили, что один из членов экипажа погиб.

Самолет упал в черте аэродрома во время захода на посадку. Разрушений и пострадавших на земле не было.

В июне 2022 года в зоне спецоперации на Украине погиб генерал-майор ВВС России в отставке Канамат Боташев, ему было 63 года.



На сайте Администрации Карачаевского городского округа говорилось, что он погиб, героически исполняя свой воинский долг.

За мужество и героизм 1 июня указом президента № 334 его посмертно наградили званием Героя Российской Федерации. Награду вручили семье летчика.

12 августа в Калининградской области разбился истребитель Су-30, члены экипажа погибли. Предварительной причиной крушения названа техническая неисправность, самолет выполнял учебный полет и летел без боекомплекта. Истребитель упал в безлюдном месте.