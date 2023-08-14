branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 110,68 (+2,71) Инвестиции, 14 авг, 19:27 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 101,04 (+2,83) Инвестиции, 14 авг, 19:27
Госдеп США назвал военную интервенцию в Нигер «последним средством» Политика, 00:17
В Дагестан для помощи пострадавшим при взрыве вылетел замглавы Минздрава Общество, 00:16
Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 12 человек Общество, 00:16
Представитель ЮАР назвал спекуляциями сообщения о скором расширении БРИКС Политика, 00:02
Безвозмездные сборы с бизнеса в бюджет превысили ₽50 млрд Экономика, 00:01
Число пострадавших при взрыве в Махачкале выросло до 35 Мнение, 14 авг, 23:59
«Зубило» и «Мальва»: какое оружие показали на форуме «Армия-2023» Технологии и медиа, 14 авг, 23:38 
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Прокуратура начала проверку после пожара на автозаправке в Махачкале Общество, 14 авг, 23:37
Число пострадавших в результате взрыва в Махачкале выросло до 20 человек Общество, 14 авг, 23:34
Власти перекрыли газоснабжение в районе пожара на заправке в Махачкале Общество, 14 авг, 23:31
Власти ХМАО рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на месторождении Общество, 14 авг, 23:18
Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до пяти Общество, 14 авг, 23:14
Взрыв на заправке в Дагестане. Видео Общество, 14 авг, 23:13
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 14 авг, 23:00
Общество ,  
0 

В Краснодарском крае упал учебный самолет

Минобороны: в Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39, один из пилотов погиб
Учебно-боевой самолет Л-39 «Альбатрос» потерпел крушение в Краснодарском крае при выполнении тренировочного полета. Один член экипажа погиб, сообщает Минобороны
Самолет Л-39
Самолет Л-39 (Фото: Wikimedia Commons)

В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39, один из членов экипажа погиб, сообщили в Минобороны.

«14 августа 2023 года в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Самолет упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет», — говорится в сообщении министерства.

По предварительной информации, один из членов экипажа погиб, причина крушения устанавливается, добавили в Минобороны.

Л-39 «Альбатрос» — чехословацкий учебно-боевой самолет, созданный в конце 1960-х годов. В 1972 году был выбран основным учебно-тренировочным самолетом стран-участниц Организации Варшавского договора. Всего было построено свыше 2,8 тыс. Л-39. В настоящее время является основным учебно-тренировочным самолетом российских Воздушно-космических сил.

В мае этого года Росавиация предложила разработать новый российский учебный самолет. Представитель ведомства тогда отметил, что в летных училищах используют зарубежную авиатехнику, половина которой неисправна. Он предупредил, что если не на чем будет готовить пилотов, то в перспективе и «некому будет летать».

В феврале глава Росавиации Александр Нерадько рассказывал РБК, что на западную авиатехнику при обучении и тренировке пилотов решили перейти «не от хорошей жизни». «По самолетам это было связано с катастрофой самолета Як-18Т в учебно-тренировочном полете. Она произошла из-за конструктивно-производственных недостатков машины, потребовались изменения в конструкции этого воздушного судна, поэтому долгое время самолеты Як-18Т просто не летали из-за соображений безопасности», — говорил он.

Нерадько назвал острым вопрос импортозамещения зарубежной техники, отметив, что требуются однодвигательные и двухдвигательные учебно-тренировочные самолеты и вертолеты российского производства. Глава Росавиации сообщил, что ведомство обсуждает эту тему с промышленностью, но та сейчас больше сосредоточена на решении вопросов коммерческой авиации.

Читайте на РБК Pro
Где пиарщику найти инфоповод даже в период затишья — 10 вариантов
Возможно, у меня аутизм: как сегодня ставят диагноз взрослым
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
самолет Минобороны Краснодарский край
Материалы по теме
Российские военные подняли МиГ-29 в воздух из-за самолета ВВС Норвегии
Политика
Россия и Белоруссия приступили к совместной разработке самолета
Экономика
Самолет Ан-74 повредил шасси при посадке в аэропорту Мирного в Якутии
Общество