В Краснодарском крае упал учебный самолет

Минобороны: в Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39, один из пилотов погиб

Учебно-боевой самолет Л-39 «Альбатрос» потерпел крушение в Краснодарском крае при выполнении тренировочного полета. Один член экипажа погиб, сообщает Минобороны

Самолет Л-39 (Фото: Wikimedia Commons)

В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39, один из членов экипажа погиб, сообщили в Минобороны.

«14 августа 2023 года в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Самолет упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет», — говорится в сообщении министерства.

По предварительной информации, один из членов экипажа погиб, причина крушения устанавливается, добавили в Минобороны.

Л-39 «Альбатрос» — чехословацкий учебно-боевой самолет, созданный в конце 1960-х годов. В 1972 году был выбран основным учебно-тренировочным самолетом стран-участниц Организации Варшавского договора. Всего было построено свыше 2,8 тыс. Л-39. В настоящее время является основным учебно-тренировочным самолетом российских Воздушно-космических сил.

В мае этого года Росавиация предложила разработать новый российский учебный самолет. Представитель ведомства тогда отметил, что в летных училищах используют зарубежную авиатехнику, половина которой неисправна. Он предупредил, что если не на чем будет готовить пилотов, то в перспективе и «некому будет летать».



В феврале глава Росавиации Александр Нерадько рассказывал РБК, что на западную авиатехнику при обучении и тренировке пилотов решили перейти «не от хорошей жизни». «По самолетам это было связано с катастрофой самолета Як-18Т в учебно-тренировочном полете. Она произошла из-за конструктивно-производственных недостатков машины, потребовались изменения в конструкции этого воздушного судна, поэтому долгое время самолеты Як-18Т просто не летали из-за соображений безопасности», — говорил он.

Нерадько назвал острым вопрос импортозамещения зарубежной техники, отметив, что требуются однодвигательные и двухдвигательные учебно-тренировочные самолеты и вертолеты российского производства. Глава Росавиации сообщил, что ведомство обсуждает эту тему с промышленностью, но та сейчас больше сосредоточена на решении вопросов коммерческой авиации.